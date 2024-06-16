16-17-18-19 Haziran'da eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
16 Haziran 2024 20:25 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 20:03
Kurban Bayramı boyunca eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek. 16-19 Haziran tarihlerinde ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar nöbetçi eczanelerden hizmet alabilecek.
Kurban Bayramı'nda eczanelerin çalışma saatleri merak konusu oldu.
Resmi tatillerde birçok kamu kurumu kapalı olurken, eczaneler bayram süresince hizmet verecek mi sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor.
15 Haziran arefe günü eczaneler normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.
BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?
16-19 Haziran tarihleri arasında Kurban Bayramı tatili süresince eczaneler nöbetçi usulü çalışacak.
İlaç ihtiyacı olan vatandaşlar, nöbetçi eczaneleri Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.
Bu sayede, tatil boyunca sağlık hizmetlerine erişim sağlanabilecek.
Kaynak: TGRT Haber