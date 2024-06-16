16-17-18-19 Haziran'da eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek

16 Haziran 2024 20:25 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 20:03

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gün bilançosu belli oldu: 2 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gün bilançosu belli oldu: 2 kişi yaşamını yitirdi

Kurban Bayramı'nda eczanelerin çalışma saatleri merak konusu oldu.

Resmi tatillerde birçok kamu kurumu kapalı olurken, eczaneler bayram süresince hizmet verecek mi sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor.

15 Haziran arefe günü eczaneler normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

16-19 Haziran tarihleri arasında Kurban Bayramı tatili süresince eczaneler nöbetçi usulü çalışacak.

İlaç ihtiyacı olan vatandaşlar, nöbetçi eczaneleri Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

Bu sayede, tatil boyunca sağlık hizmetlerine erişim sağlanabilecek.