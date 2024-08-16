16 Ağustos Resmi Gazete atamalarına göre 13 üniversiteye rektör atandı, Emniyet ve Jandarmada değişiklikler oldu

16 Ağustos 2024 08:56 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 08:58

Vatandaşların her akşam heyecanla beklediği Resmi Gazete atama kararları dün akşam geç saatlerde erişime açıldı. Jandarma Genel Komutanlığı atamalarının dışında 13 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı.

16 Ağustos atamalarına göre Emniyet Genel Müdürlüğü'nde de yeni görev dağılımları yaşandı.

16 AĞUSTOS RESMİ GAZETE JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ATAMALARI 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre,

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yaş haddinden emekliliğe sevk edildi. Atamalara göre ise yerine Orgeneral Ali Çardakçı geldi.

22 komutanın rütbesi yükselirken Jandarma Genel Komutanlığına mensup 1 Korgeneral, 2 Tümgeneral, 3 Tuğgeneral ve 16 Albay bir üst rütbeye terfi edildi. Yine Jandarma Genel Komutanlığına mensup 83 General ve Albayın görevi değişti.

Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 1 Tümamiral, 1 Tuğamiral ve 1 Albay bir üst rütbeye terfi edilirken, 5 Amiralin de görev yerlerinde değişiklik yapıldı.

RESMİ GAZETE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE KİM, HANGİ GÖREVE ATANDI?

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Bayburt, Bolu, Çanakkale, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Karaman, Kütahya, Niğde, Sinop ve Yalova İl Emniyet Müdürleri Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Ali Haluk Karakuş, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Bekir Demir, Amasya İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Ayhan Saraç, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Barış Erkol, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Aytekin Canıtez, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Zafer Baybaba, Giresun İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Tacettin Çelebi, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi İsmail Karasakal, Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Mehmet Turhan, Kilis İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Aykut Korkmaz, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Osman Elbir, Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne Merkez Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Serdar Büyükleblebici, Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne İçişleri Müşaviri İlker Arslan, Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne Şırnak İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Daire Başkanı Tolga Yılmaz, Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne Çankırı İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Ahmet Metin Turhanlı, Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne Siber Suçlarla Daire Başkanı Faruk Aydın, Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne Burdur İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik atandı.

RESMİ GAZETE REKTÖR ATAMALARI 16 AĞUSTOS 2024 CUMA

13 üniversitede yeni rektör atamaları gerçekleşirken isimler şöyle açıklandı:

ODTÜ: Ahmet Yozgatlıgil

İTÜ: Hasan Mandal

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: Adnan Sözen

Ankara Üniversitesi: Necdet Ünüvar

Atatürk Üniversitesi: Ahmet Hacımüftüoğlu

Akdeniz Üniversitesi: Özlenen Özkan



Çukurova Üniversitesi: Hamit Emrah Beriş

Trakya Üniversitesi: Mustafa Hatipler

Esenyurt Üniversitesi: Süleyman Özdemir

İstanbul Ticaret Üniversitesi: Necip Şimşek

Gazi Üniversitesi: Uğur Ünal

Dicle Üniversitesi: Kamuran Eronat

Fırat Üniversitesi: Fahrettin Göktaş