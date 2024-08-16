16 Ağustos Resmi Gazete kararı ile Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Merkez Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu oldu

16 Ağustos 2024 09:04 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 09:18

16 Ağustos Resmi Gazete atamalarına göre 13 üniversiteye rektör atandı, Emniyet ve Jandarmada değişiklikler oldu

16 Ağustos Resmi Gazete atamalarına göre 13 üniversiteye rektör atandı, Emniyet ve Jandarmada değişiklikler oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 Ağustos Cuma günü yayınlanan Resmi Gazete'de yapılan atamalar yayımlandı.

Kararlar ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlükleri, Büyükelçi ve Üniversite Rektörleri atamaları yapıldı.

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Bayburt, Bolu, Çanakkale, Eskişehir, Gümüşhane, Giresun, Karaman, Kütahya, Niğde, Sinop ve Yalova İl Emniyet Müdürleri Genel Müdürlüğü emrine alındı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne Merkez Emniyet Müdürü olarak atanan Sibel Kılıçoğlu'nun hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

SİNOP İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ EMNİYET MÜDÜRÜ SİBER KILIÇOĞLU KİMDİR?

Sibel Kılıçoğlu, 16 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Merkez Emniyet Müdürü olarak atandı.