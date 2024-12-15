16 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Okulların tatil edildiği iller merak ediliyor

15 Aralık 2024 20:18 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 20:28

Yoğun kar yağışı Türkiye'nin birçok ilini etkisi altına alırken, öğrenciler ve velileri okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediliyor.

Meteoroloji İstanbul dahil 13 il için sarı kodla saat vererek uyardı! Yağış çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji İstanbul dahil 13 il için sarı kodla saat vererek uyardı! Yağış çok kuvvetli geliyor

Bugün İstanbul’da yağmur var mı? 12 Aralık hava durumu raporu

Bugün İstanbul’da yağmur var mı? 12 Aralık hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bazı iller için paylaştığı sarı kodlu uyarılar, tatil beklentilerini de artırdı.

Soğuk hava dalgasının etkisini gösterdiği birçok ilde, vatandaşlar okulların tatil edilip edilmeyeceğini öğrenmek için yapılacak açıklamaları bekliyor.

16 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

16 Aralık Pazartesi günü Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir gibi illerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Ancak kar tatili yapılacağına ilişkin valiliklerden henüz bir açıklama gelmedi.

SARI KOD UYARISI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma uyarısı yapıldı.