Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>16 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Okulların tatil edildiği iller merak ediliyor

16 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Okulların tatil edildiği iller merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
15 Aralık 2024 20:18 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 20:28
16 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Okulların tatil edildiği iller merak ediliyor

Yoğun kar yağışı Türkiye'nin birçok ilini etkisi altına alırken, öğrenciler ve velileri okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bazı iller için paylaştığı sarı kodlu uyarılar, tatil beklentilerini de artırdı.

Soğuk hava dalgasının etkisini gösterdiği birçok ilde, vatandaşlar okulların tatil edilip edilmeyeceğini öğrenmek için yapılacak açıklamaları bekliyor.

16 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Okulların tatil edildiği iller merak ediliyor - 1. Resim

16 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

16 Aralık Pazartesi günü Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir gibi illerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Ancak kar tatili yapılacağına ilişkin valiliklerden henüz bir açıklama gelmedi.

16 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Okulların tatil edildiği iller merak ediliyor - 2. Resim

SARI KOD UYARISI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma uyarısı yapıldı.

Sıkça Sorulan Sorular
Henüz tatile ilişkin bir açıklama gelmedi.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...