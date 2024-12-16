16 Aralık Süper Lig'de maç var mı? Günün programı netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

16 Aralık 2024 09:34 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 09:37

Premier Lig, La Liga, Süper Lig gibi organizasyonlarda oynanan karşılaşmalar yakından takip ediliyor. 16 Aralık Pazartesi günü maç takvimine göre ise oynanacak olan maçların saati ve kanalı araştırıldı.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol Süper Lig​'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. Bu akşam birçok karşılaşma oynanırken günün programı gündemde. BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN? 16 Aralık Pazartesi günü maç programı şöyle: Azerbaycan Premier Ligi 18:00 Karabağ​ - Sumqayıt | CBC Sport Trendyol Süper Lig 19:00 Adana Demirspor - Beşiktaş | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

21:00 Galatasaray - Trabzonspor | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası 20:00 Kura Çekimi | UEFA.tv İtalya Serie A 22:45 Lazio - Inter | Yayın Yok Fransa Ligue 2 22:45 Dunkerque HB - Caen | Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV İngiltere Premier Lig 23:00 Bournemouth - West Ham | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV Portekiz Liga NOS 23:15 Porto - Estrela | S Sport Plus İlgili Haberler Jose Mourinho maç sonu açıklamalarda bulundu! 'Becao sezonu kapattı' Fenerbahçe Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe zirve yarışında hata yapmadı