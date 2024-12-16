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16 Aralık Süper Lig'de maç var mı? Günün programı netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
16 Aralık 2024 09:34 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 09:37
16 Aralık Süper Lig&#039;de maç var mı? Günün programı netleşti

Premier Lig, La Liga, Süper Lig gibi organizasyonlarda oynanan karşılaşmalar yakından takip ediliyor. 16 Aralık Pazartesi günü maç takvimine göre ise oynanacak olan maçların saati ve kanalı araştırıldı.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol Süper Lig​'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. Bu akşam birçok karşılaşma oynanırken günün programı gündemde.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN?

16 Aralık Pazartesi günü maç programı şöyle:

Azerbaycan Premier Ligi

18:00 Karabağ​ - Sumqayıt | CBC Sport

Trendyol Süper Lig

19:00 Adana Demirspor - Beşiktaş | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
21:00 Galatasaray - Trabzonspor | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

20:00 Kura Çekimi | UEFA.tv

16 Aralık Süper Lig'de maç var mı? Günün programı netleşti - 1. Resim

İtalya Serie A

22:45 Lazio - Inter | Yayın Yok

Fransa Ligue 2

22:45 Dunkerque HB - Caen | Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV

İngiltere Premier Lig

23:00 Bournemouth - West Ham | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV

Portekiz Liga NOS

23:15 Porto - Estrela | S Sport Plus

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Kaynak: TGRT Haber
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