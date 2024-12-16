16 Aralık Süper Lig'de maç var mı? Günün programı netleşti
Premier Lig, La Liga, Süper Lig gibi organizasyonlarda oynanan karşılaşmalar yakından takip ediliyor. 16 Aralık Pazartesi günü maç takvimine göre ise oynanacak olan maçların saati ve kanalı araştırıldı.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. Bu akşam birçok karşılaşma oynanırken günün programı gündemde.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN?
16 Aralık Pazartesi günü maç programı şöyle:
Azerbaycan Premier Ligi
18:00 Karabağ - Sumqayıt | CBC Sport
Trendyol Süper Lig
19:00 Adana Demirspor - Beşiktaş | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
21:00 Galatasaray - Trabzonspor | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası
20:00 Kura Çekimi | UEFA.tv
İtalya Serie A
22:45 Lazio - Inter | Yayın Yok
Fransa Ligue 2
22:45 Dunkerque HB - Caen | Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV
İngiltere Premier Lig
23:00 Bournemouth - West Ham | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV
Portekiz Liga NOS
23:15 Porto - Estrela | S Sport Plus