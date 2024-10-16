16 Ekim maç programına göre saatler ve karşılaşmalar netleşti
Dünyanın her yerinde heyecanla takip edilen Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Uluslar Ligi müsabakalarında bu akşam maç var mı merak edildi. 16 Ekim Salı akşamı oynanacak olan müsabakaların saati de belli oldu.
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımızın mücadelesi sürüyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig karşılaşmalarının ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu.
16 Ekim günü maç programına göre Süper Lig ve Uluslar Ligi'nde müsabaka bulunmuyor.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
16 Ekim akşamı oynanacak olan müsabakalar ve saatleri şöyle:
FIFA Dünya Kupası Eleme
Paraguay – Venezuela | 02.00 | Yayıncısı yok
Uruguay – Ekvador | 02.30 | Yayıncısı yok
Arjantin – Bolivya | 03.00 | Yayıncısı yok
Brezilya – Peru | 03.45 | Yayıncısı yok
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Juventus – Bayern Münih | 19.45
St.Polten – Manchester City | 19.45
Arsenal – Valerenga | 22.00
Barcelona – Hammarby | 22.00