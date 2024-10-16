16 Ekim maç programına göre saatler ve karşılaşmalar netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

16 Ekim 2024 15:31 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 15:38

Dünyanın her yerinde heyecanla takip edilen Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Uluslar Ligi müsabakalarında bu akşam maç var mı merak edildi. 16 Ekim Salı akşamı oynanacak olan müsabakaların saati de belli oldu.