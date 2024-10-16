Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>16 Ekim maç programına göre saatler ve karşılaşmalar netleşti

16 Ekim maç programına göre saatler ve karşılaşmalar netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
16 Ekim 2024 15:31 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 15:38
16 Ekim maç programına göre saatler ve karşılaşmalar netleşti

Dünyanın her yerinde heyecanla takip edilen Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Uluslar Ligi müsabakalarında bu akşam maç var mı merak edildi. 16 Ekim Salı akşamı oynanacak olan müsabakaların saati de belli oldu.

UEFA Uluslar Ligi​'nde A Milli Futbol​ Takımımızın mücadelesi sürüyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig​ karşılaşmalarının ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu.

16 Ekim günü maç programına göre Süper Lig ve Uluslar Ligi'nde müsabaka bulunmuyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

16 Ekim akşamı oynanacak olan müsabakalar ve saatleri şöyle:

FIFA Dünya Kupası Eleme

Paraguay​ – Venezuela | 02.00 | Yayıncısı yok

Uruguay – Ekvador | 02.30 | Yayıncısı yok

Arjantin – Bolivya | 03.00 | Yayıncısı yok

Brezilya – Peru | 03.45 | Yayıncısı yok

16 Ekim maç programına göre saatler ve karşılaşmalar netleşti - 1. Resim

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Juventus – Bayern Münih | 19.45 

St.Polten – Manchester City | 19.45

Arsenal – Valerenga | 22.00

Barcelona – Hammarby | 22.00

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
UEFA Uluslar Ligisüper ligfutbolparaguay

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...