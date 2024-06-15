16 Haziran 2024 Pazar günü olan Kurban Bayramı namazını İstanbul Ümraniye ve Pendik ilçeleri 06.11’de kılacak

15 Haziran 2024 21:30 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:33

Bu sene Zilhicce ayının onuncu günü 16 Haziran 2024 Pazartesi gününe denk gelmekte. Kurban Bayramı müslüman aleminin en önemli günlerinden biridir. Bu önemli günde 2 rekat bayram namazı erkeklere vaciptir.

İstanbul Ümraniye ilçesinde bayram namazı 06.11’de kılınacak.

İstanbul Pendik ilçesinde bayram namazı 06.11’de kılınacak.

Bayramlarda bayram hutbesinin okunması sünnettir ve namazdan sonra okunur.

İki rekat olan bayram namazı erkeklere vaciptir ve cemaatle kılınır.

KURBANDA VEKALET NASIL VERİLİR?

Kurban başkasına kestirilirken, “Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim.” demek gerekir. Kurbanı başkası alıp başkası kesecekse de, “Bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim.” denilmeli.

Kurban kesmesi vacip olmayan kimse de vekil olarak kurban kesebilir.

Birden çok kişiye vekalet vermek sahihtir. Aynı zamanda vekalet verilen kişiye para verilebilir.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE İSTANBUL'DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da Kurban Bayramı namazı 06.18'de kılınacak