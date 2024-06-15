16 Haziran Pazar günü Aydın Efeler ilçesi 06.24’de, Nazilli ilçesi 06.22’de ve Kuşadası ilçesi 06.27’de bayram namazı kılacak

15 Haziran 2024 20:23 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 20:35

4 gün sürecek Kurban Bayramı’nın ilk günü kılınacak bayram namazı sonrası kurban kesilecek. İki ibadet için de önemli olan bayram namazı saati il ve ilçelerde farklı saat ve dakikalarda kılınacak.

AYDIN EFELER BAYRAM NAMAZI SAATİ

Güneş doğduktan 50 dakika sonra başlayan bayram ezanıyla kılınan namaz bayram namazıdır. Aydın Efeler ilçesinde bayram namazı 06.24’de kılınacak.

AYDIN NAZİLLİ İLÇESİNDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bayram namazı ibadetini yerine getirmek isteyen Nazilli vatandaşları bayram namazının saat kaçta olduğunu merak ediyor. Aydın Nazilli 06.22’de bayram namazı kılacak.

AYDIN KUŞADASI İLÇESİ SAAT KAÇTA BAYRAM NAMAZI KILACAK?

Kurban Bayramı sabahı okunan bayram ezanıyla Müslüman alemi, bayram namazı ibadetini yerine getirecek. Aydın Kuşadası’nda bayram namazı 06.27’de kılınacak.

Şüphe yok ki iman edip dünya ve âhiret için yararlı şeyler yapanlar, namaz kılanlar ve zekât verenlerin rableri katında ecirleri vardır; onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. (BAKARA/277)

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE AYDIN’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Aydın’da bayram namazı 06.30’da kılınacak.