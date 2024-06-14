16 Haziran Pazar günü kutlanacak Babalar günü için özel sözler ve en yeni hediye fikirleri

14 Haziran 2024 12:00 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 18:00

Babalar Günü’ne sayılı günler kalmışken bu anlamlı günde her zorluğa karşı arkanızda duran, sorunlarınıza çözüm olan ve hayatta en değerli varlığınız olan babanızı çok mutlu edecek hediye fikirleri ve güzel sözler haberimizin devamında yer almakta.

BABALAR GÜNÜNE ÖZEL SÖZLER

Yılın en özel günlerinden biri olan Babalar Günü 16 Haziran 2024 tarihinde kutlanacak. Bu özel günde kendi babamızı ve yakın çevremizdeki babaları hatırlamak onları çok mutlu edecektir.

Babalar Günü’nde babanıza alacağınız hediyenin yanında ona güzel sözler söylemek hediyeye farklı bir anlam kazandırır. Söyleyecek sözler ve gönderecek mesajlar konusunda kararsız kaldıysanız sizin için hazırladık.

“Babalar Günün kutlu olsun canım babam.”

“Baba dünyanın en güçlü kelimesidir. Babalar Günün kutlu olsun babam.”

“Bana çok güzel babalık yaptığın için teşekkür ederim canım babam.”

“Hep yanımızda ol babacım. Seni çok seviyorum.”

“Sen bizimleyken dünyanın en mutlu çocuğu oluyoruz. Babalar Günün Kutlu Olsun.”

“Sen dünyanın en özel babasısın.”

“Bugün başardığım her şey senin sayende oldu. Babalar Günün kutlu olsun canım babam.”

“Seni tek bugün değil, her gün seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun.”

“Pelerinsiz kahramanım. Babalar Günün kutlu olsun.”

“Her zaman arkamda duran bir babanın olduğunu bilmek en büyük zenginlik. Canım babam Babalar Günün kutlu olsun.”

“Zor zamanlarda varlığından güç aldığım babam. Babalar Günün kutlu olsun.”

“Bana hep güç veren, yanında huzur bulduğum canım babam. Günün kutlu olsun.”

BABALAR GÜNÜNE ÖZEL HEDİYE FİKİRLERİ

Babalarımızın gününde baktıkça bizi hatırlayacakları bir hediye vermek onları hem duygulandırır hem de mutlu eder. Ne alacağınızı henüz bulamadıysanız sizlere birkaç öneride bulunalım.

Fanatik olan babalara taraftarı olduğu takımın formasını hediye almak onları çok sevindirir.

Babanızın sevdiği notada parfüm almak Babalar Günü için ideal hediyelerden biridir.

Deri bir cüzdan babanızı çok mutlu edebilir. Cüzdana fotoğrafınızı koymayı unutmamalısınız.

Her gün çalışarak yorulan babalara masaj aleti almak hem onları mutlu eder hem de yorgunluklarını azaltmada yardımcı olur.

Haziran ayının sıcak günlerinde babanızı serinletecek bir T-Shirt ve güneş gözlüğü hediye seçenekleri arasında yer alıyor.

Bütün erkeklerin severek kullanacağı hediyelerden biri de kol saatleridir.

Saat kullanmayı tercih etmeyen babalara deri bileklik hediyesi her taktıklarında sizi hatırlamasını sağlar.

Babanızla fotoğrafınızı koyduğunuz bir çerçeve de ofis masasına çok güzel duracaktır.

BABALAR GÜNÜ İÇİN YAPILACAK HEDİYE FİKİRLERİ

Çay kahve içmeyi seven babaların fincan ve çay bardaklarını süsleyerek onlara sürpriz hazırlayabilirsiniz.

Babalar Günü’ne özel hediye kartı yaparak hediyelerinize farklı bir anlam katarsınız.

Babalarınızla fotoğrafınızı bir çerçeveye kolaj yaparak masasını renklendirebilirsiniz.

Örgü örmeyi biliyorsanız öreceğiniz bir kazak veya atkıyla kışın babanızın içini sıcacık yaparsınız.