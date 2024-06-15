16 Haziran Pazar günü olan Kurban Bayramı’nda bayram namazı Ankara Çankaya ve Keçiören ilçelerinde 05.59’da, Yenimahalle ilçesinde 06.00’da kılınacak

15 Haziran 2024 21:10 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:30

Müslümanların huzur, mutluluk ve birliktelik içinde olduğu dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı’nda müslümanların ilk ibadeti bayram namazıdır. Erkeklere vacip olan bayram namazı; 2 rekat ve cemaatle birlikte kılınır.

Ankara Çankaya ve Keçiören ilçelerinde bayram namazı 05.59’da kılınacak.

Ankara Yenimahalle ilçesinde bayram ezanı 06.00’da okunacak.

“Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes.” (Kevser 108/2)

HANGİ HAYVANLAR KURBAN EDİLİR?

Kurban Bayramı’nın bir diğer önemi ise kurban kesmektir. Kurban ibadeti zenginlere ve nisap miktarı hesaplamasında uygun olan kişilere vaciptir.

Sadece koyun,keçi; inek, boğa, manda, dana, düve, tosun ve deve kurban edilebilir.

Dişi hayvan da erkek hayvan da kurban edilebilir. Ancak yünü kırkılmış koyun kurban edilmez.

Davarın 1, sığırın 2, devenin 5 yaşını geçmesi gerekir. Hamile, Engelli ve hasta hayvan kurban edilmez.

Yabani olan öküz, deve ve koyun kurban edilmez. Davarda bir, sığırda iki meme eksikse kurban edilmez.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE ANKARA'DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da Kurban Bayramı namazı 06.05'de kılınacak.