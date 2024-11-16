16 Kasım Cumartesi TFF 3. Lig maç programı belli oldu
Bugün TFF 2. ve 3. Lig'de karşılaşmalar oynanacak. Bu akşamın maç programı duyurulurken UEFA Uluslar Ligi'nde de yarış sürüyor. Bugün A Milli Futbol Takımımız, Galler ile karşılaşacak.
Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Futbolseverlerin ilgiyle izlediği maçların saati ve yayınlandığı kanal da belli oldu.
TFF 2. ve 3. ligde müsabakalar oynanayacak.
BUGÜN MAÇ VAR MI 16 KASIM?
TFF 2. Lig
Karaköprü Bld. – Altınordu | 14.00
TFF 3. Lig
Bursaspor – Bulvarspor | 14.00
Beykoz İshaklı Spor – Balıkesirspor | 14.00
Silifke Bld. – Artvin Hopa | 14.00
Orduspor – Kömürspor | 14.00
UEFA Uluslar Ligi
Azerbaycan – Estonya | 17.00
Gürcistan – Ukrayna | 20.00
Karadağ – İzlanda | 20.00
Türkiye – Galler | 20.00
Andorra – Moldova | 20.00
Almanya – Bosna Hersek | 22.45
Hollanda – Macaristan | 22.45
Arnavutluk – Çekya | 22.45
İsveç – Slovakya | 22.45