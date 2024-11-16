16 Kasım Cumartesi TFF 3. Lig maç programı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

16 Kasım 2024 10:29 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 10:34

Bugün TFF 2. ve 3. Lig'de karşılaşmalar oynanacak. Bu akşamın maç programı duyurulurken UEFA Uluslar Ligi'nde de yarış sürüyor. Bugün A Milli Futbol Takımımız, Galler ile karşılaşacak.

Uluslar Ligi​'nde heyecan devam ediyor. Futbolseverlerin ilgiyle izlediği maçların saati ve yayınlandığı kanal da belli oldu. TFF 2. ve 3. ligde müsabakalar oynanayacak. BUGÜN MAÇ VAR MI 16 KASIM? TFF 2. Lig Karaköprü Bld. – Altınordu | 14.00 TFF 3. Lig Bursaspor – Bulvarspor | 14.00 Beykoz İshaklı Spor – Balıkesirspor | 14.00 Silifke Bld. – Artvin Hopa | 14.00 Orduspor – Kömürspor | 14.00 UEFA Uluslar Ligi Azerbaycan​ – Estonya | 17.00 Gürcistan – Ukrayna | 20.00 Karadağ – İzlanda | 20.00 Türkiye – Galler | 20.00 Andorra – Moldova | 20.00 Almanya – Bosna Hersek | 22.45 Hollanda – Macaristan | 22.45 Arnavutluk – Çekya | 22.45 İsveç – Slovakya | 22.45 İlgili Haberler Fenerbahçe-Zenit maçında Ali Koç'a büyük şok! Tribünlerden 'istifa' sesleri yükseldi