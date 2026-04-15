Türkiye genelinde öğrenciler ve veliler “yarın okullar tatil mi” sorusuna yanıt ararken, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan silahlı saldırı sonrası gözler valilikler ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi.

HABERİN ÖZETİ 16 Nisan yarın okullar tatil mi? Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir lisede yaşanan silahlı saldırı sonrası gözler okulların tatil olup olmayacağına çevrildi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde silahlı saldırı yaşandı. Saldırı sonucu öğretmenler ve öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Saldırının yaşandığı okulda 4 gün süreyle eğitime ara verildiği duyuruldu. Eğitim sendikaları, yaşanan saldırıya tepki olarak ülke genelinde iş bırakma eylemi kararı aldı. Okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede gerçekleşen silahlı saldırıda öğretmenler ve öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer tarafından hızlı şekilde hem adli hem idari süreç başlatıldı.

Güvenlik birimlerinin müdahalesi sonrası saldırıya ilişkin soruşturma genişletilirken, olayın etkileri eğitim sistemine de doğrudan yansıdı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, saldırının yaşandığı okulda eğitim öğretime geçici olarak ara verildiği duyuruldu. Olayın yaşandığı okulda 4 gün süreyle eğitime ara verildi.

16 NİSAN YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Eğitim alanındaki sendikalar, yaşanan saldırıya tepki olarak iş bırakma eylemi kararı aldı. Eğitim-Bir-Sen başta olmak üzere bazı sendikalar 15 Nisan için ülke genelinde iş bırakma çağrısında bulundu.

Bu çağrı, okullarda eğitim akışını dolaylı olarak etkileyebilecek bir gelişme olarak öne çıktı. Bununla birlikte farklı sendikalar tarafından 2 güne yayılan eylem kararları da duyuruldu. Ancak okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmuyor.