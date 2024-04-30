16 yaşındaki milli yüzücü Emir Batur Albayrak Paris Olimpiyatları’nda! Emir Batur Albayrak’ın kariyeri

30 Nisan 2024 14:51 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 14:51

2023 yılında Sırbistan’da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda Albayrak, Paris Olimpiyatları’na kota aldı.

EMİR BATUR ALBAYRAK'IN KARİYERİ

Antalya Spor Kulübü sporcusu olan 16 yaşındaki Albayrak, 2022 yılında Portekiz’de yapılan Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası 5000 metre yarışında milli yüzücü Emir Batur Albayrak, 01:06.42’lik derecesiyle birinci olup ulusal yüzme tarihindeki ilk Avrupa şampiyonu oldu.

Aynı yıl İtalya’da gerçekleştirilen Open Water Len Cup 10.000 metre yüzme yarışında Albayrak,1.54.17.4 lük derecesiyle dünya rekoru kırdı.

2023 yılında Slovenya’da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali 400 metre serbest yarışında Albayrak, 3:51.29 derecesiyle altın madalya sahibi olarak EYOF rekorunu da kırmış oldu.

Sırbistan’da yapılan 2023 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası 1500 metre serbest stilde yarışan Albayrak, 2024 Paris Olimpiyatları’na kota aldı.





