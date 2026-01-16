Menü Kapat
17-18-19 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! (GÜNCEL KESİNTİLER) İzmir’de elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

GEDİZ İzmir elektrik kesintisi 17 Ocak ve 18-19 Ocak kesinti listesi GEDİZ elektrik tarafından duyuruldu. İzmir elektrik kesintisi son dakika güncel planlı/plansız elektrik kesintileri ve elektrik arıza detayları belli oldu. Torbalı, Ödemiş, Tire elektrik kesintisi bilgileri olmak üzere ilçelerin 17 Ocak, 18 Ocak ve 19 Ocak GEDİZ elektrik kesintisi listeleri açıklandı. İzmir genelinde önümüzdeki günlerde yapılacak şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçe ve mahallede planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler, merkez ilçelerden kırsal bölgelere kadar geniş bir alanı kapsarken, saat aralıkları ve etkilenecek mahalleler ilçelere göre farklılık gösteriyor. Vatandaşların günlük planlarını buna göre düzenleyebilmesi için kesintilerin hangi bölgelerde ve hangi zaman dilimlerinde yapılacağına ilişkin ayrıntılar netleşti. İşte 17, 18, 19 Ocak İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler…

17-18-19 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! (GÜNCEL KESİNTİLER) İzmir’de elektrik kesintisi ne kadar sürecek?
Haber Merkezi
16.01.2026
16.01.2026
İzmir’de elektrik dağıtım şebekesinde yürütülecek planlı çalışmalar nedeniyle birçok ilçede kesinti programı açıklandı. Çalışmalar kapsamında 17-18-19 Ocak tarihlerinde ve farklı saatlerde mahalle bazlı elektrik kesintileri yaşanacak.

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 OCAK

17 Ocak 2026 Cumartesi günü İzmir genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Menemen ilçesinde 85. Yıl Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal ve İnönü mahallelerinin çeşitli sokaklarında saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çiğli ilçesinde Güzeltepe, Yakakent, Şirintepe ve Köyiçi mahallelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

Urla ilçesi Uzunkuyu Mahallesi’nde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Balçova ilçesinde İnciraltı Mahallesi’nde saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik verilemeyecektir.

Karşıyaka ilçesi Yalı Mahallesi’nde saat 14.00 ile 16.30 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayraklı ilçesinde Yamanlar ve Org. Nafiz Gürman mahallelerinde farklı sokakları kapsayan kesintiler saat 09.00 ile 17.00 arasında gerçekleşecektir.

Tire ilçesinde Büyükkale, Küçükkale, Kaplan, Başköy, Çukurköy, Hisarlık, Turan, Musalar, Ortaköy, Somak, Topalak, Toparlar, Yemişler, Akmescit ve Armutlu mahallelerinde saat 09.00 ile 16.00 arasında geniş kapsamlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Foça ilçesinde Hacıveli, Kemal Atatürk, Ilıpınar, Yeniköy ve Yenibağarası mahallelerinde gün içerisinde farklı saat aralıklarında kısa süreli ve kademeli kesintiler yapılacaktır.

Aliağa ilçesinde Aşağışakran, Örlemiş, Kızıltepe, Şakran Hasbi Efendi ve Şakran Sayfiye bölgelerinde saat 09.00 ile 12.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Güzelbahçe ilçesinde Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahallelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

Bornova ilçesinde Egemenlik, Eğridere, Çamiçi, Kayadibi, Merkez, Kavaklıdere ve Kemalpaşa mahallelerinde gün içinde farklı saatlerde elektrik kesintileri yapılacaktır.

Gaziemir ilçesinde Aktepe, Emrez ve Atatürk mahallelerinde sabah saatlerinden itibaren gün içinde kademeli kesintiler planlanmıştır.

Bergama, Ödemiş, Buca, Konak, Karabağlar, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz ve Torbalı ilçelerinde de gün boyunca farklı mahallelerde şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacaktır.

18 OCAK İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Ocak 2026 Pazar günü İzmir’in birçok ilçesinde planlı bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri devam edecektir.

Buca ilçesinde Yenigün, Fırat, Yeşilbağlar, Seyhan ve 29 Ekim mahallelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintileri yaşanacaktır.

Menemen ilçesinde Bozalan, Turgutlar, Telekler, Süleymanlı ve Görece mahallelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik verilemeyecektir.

Bayındır ilçesinde Yakacık, Yusuflu, Fatih ve Buruncuk mahallelerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında kesinti yapılacaktır.

Tire ilçesinde Sarılar, Balabanlı, Bozcayaka, Çamlıca ve çok sayıda kırsal mahalleyi kapsayan geniş çaplı elektrik kesintileri gün boyunca uygulanacaktır.

Çiğli ilçesinde Ahmet Taner Kışlalı, Aydınlıkevler ve Evka 2 mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında uzun süreli elektrik kesintileri planlanmıştır.

Gaziemir ilçesinde Dokuz Eylül, Menderes ve Atatürk mahallelerinde gün içinde farklı zaman aralıklarında kesintiler yapılacaktır.

Bornova ilçesinde Kazımdirik, Rafet Paşa, Çınar, Tuna, Meriç, Gürpınar ve 29 Ekim mahallelerinde elektrik kesintileri gün boyunca devam edecektir.

Konak ilçesinde Yenişehir ve Halkapınar mahallelerinde saat 09.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Torbalı ilçesinde İnönü, Çaybaşı, Arslanlar, Eğerci, Mustafa Kemal Atatürk ve çevre mahallelerde saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintileri yaşanacaktır.

Gece saatlerinde Aliağa ve Menemen ilçelerinde de geniş alanları kapsayan uzun süreli kesintiler planlanmıştır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 OCAK 2026

19 Ocak 2026 Pazartesi günü İzmir genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintileri devam edecektir.

Karşıyaka ilçesinde Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çiğli ilçesinde Aydınlıkevler, Yakakent, Güzeltepe, Şirintepe, Balatçık ve Ataşehir mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında geniş kapsamlı kesintiler uygulanacaktır.

Tire ilçesinde İbni Melek, Fatih, Işıklı, Kürdüllü, Çiniyeri ve Boynuyoğun mahallelerinde saat 09.00 ile 16.00 arasında elektrik verilemeyecektir.

Güzelbahçe ilçesinde Yelki ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti yapılacaktır.

Foça ilçesinde Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde gün boyunca elektrik kesintileri yaşanacaktır.

Buca ilçesinde Vali Rahmi Bey Mahallesi’nde saat 10.00 ile 12.00 arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Urla ilçesinde Yaka, Yenikent, İskele, Rüstem, Hacı İsa, Torasan ve Altıntaş mahallelerinde saat 07.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Bergama, Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde de çeşitli mahalleleri kapsayan planlı elektrik kesintileri gün boyunca devam edecektir.

