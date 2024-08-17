17 Ağustos 1999 depreminin ardından çeyrek asır geçti! Yıldönümünde İstanbul deprem haritası gündem oldu

17 Ağustos 2024 12:24 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 12:53

17 Ağustos 1999 yılında gece saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde Marmara'da deprem meydana geldi.

Deprem Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce ve İstanbul'da binlerce binanın yıkımına sebep oldu.

66 bin 441 konutun ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybederken 43 bin 953 kişi ise yaralandı.

16 milyona yakın kişinin etkilendiği deprem 200 bin kişiyi evsiz bıraktı.

Vatandaşlar tarafından depremin 25. yıldönümünde İstanbul'un deprem haritası merak edildi.

İSTANBUL DEPREM HARİTASI GÜNCEL

2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak kurulan İstanbul Planlama Ajansı'nın resmi internet sitesinde olası bir deprem için öngörülen hasar durumları paylaşıldı.

2019 yılında yapılan tespit çalışmasına göre Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelmesi beklenen depremde yaklaşık 500 bin binanın hasar alması bekleniyor.

Olası bir depremin kentin altyapısına da büyük hasar vereceği öngörülüyor.

İSTANBUL DEPREMİNDE EN ÇOK ETKİLENECEK İLÇELER?

Olası bir İstanbul depreminde en çok hasar görecek ilçeler açıklanan bilgilere göre Bakırköy, Zeytinburnu ve Fatih ilçeleri olacak.

Avrupa Yakası'nda Haliç ile Küçükçekmece Gölü arasında yer alan Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa ve Küçükçekmece ilçeleri de depremden en çok etkilenecek bölgeler arasında bulunuyor.

İstanbul Planlama Ajansı'nın paylaştığı hasar haritası ise şöyle:

Sadece yapı stoku değil, altyapı olarak da birçok bölge risk altında yer alıyor.

2019 yılında konuyla ilgili yapılan araştırma neticesinde paylaşılan harita ise şöyle: