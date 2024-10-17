17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü olarak kutlanıyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

17 Ekim 2024 10:13 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 10:15

17 Ekim’in özel bir gün olup olmadığına dair araştırmalar hız kazandı. 17 Ekim dünya genelinde ve Türkiye’de görev yapan ya da emekli olan astsubaylara ithafen Dünya Astsubaylar Günü olarak kutlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri​'nde astsubaylık vazifesinden emekli olan Yüksel Binici'nin başlatmış olduğu çalışmalar sonucunda 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü olarak resmiyet kazandı. DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR? Dünya Astsubaylar Günü, ordunun bel kemiğini oluşturan astsubayların hem Türkiye’de hem de dünya genelinde silahlı kuvvetlerde oynadıkları önemli rolü ve verdikleri hizmetleri onurlandırmak amacıyla kutlanıyor. DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ NEDEN 17 EKİM? Dünya Astsubaylar Günü, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde uzun yıllar görev yapmış ve emekli olduktan sonra astsubayların hakları ve onurlandırılması için çalışmalar yürüten Yüksel Binici’nin önerisiyle 17 Ekim olarak belirlenmiştir. 17 EKİM NE GÜNÜ? 17 Ekim tüm dünyada ve Türkiye’de Dünya Astsubaylar Günü olarak kutlanıyor. İlgili Haberler EGM bekçi alımı için başvuru şartları belli oldu 111.dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınavına geri sayım başladı