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17 Kasım bugün maç var mı? Uluslar Ligi karşılaşmalar başlıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
17 Kasım 2024 19:02 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 19:03
17 Kasım bugün maç var mı? Uluslar Ligi karşılaşmalar başlıyor

Futbolseverler bu akşam oynanacak karşılaşmaları araştırmaya başladı. Uluslar Ligi maç programı ve yayınlanacağı kanallar açıklandı.

Futbolseverlerin merakla beklediği maçlar oynanmaya devam ediyor.

Uluslar Ligi​’ni takip eden vatandaşları ekranlara kilitleyecek karşılaşmalar bu akşam da devam ediyor.

17 Kasım bugün maç var mı? Uluslar Ligi karşılaşmalar başlıyor - 1. Resim

17 KASIM BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün oynanan maçlar şöyle sıralanıyor:

  • 17.00 Kuzey Makedonya​ – Faroe Adaları​ – Exxen
  • 17.00 Letonya – Ermenistan – Exxen
  • 20.00 Avusturya – Slovenya – Exxen, S Sport Plus

17 Kasım bugün maç var mı? Uluslar Ligi karşılaşmalar başlıyor - 2. Resim

  • 20.00 İngiltere – İrlanda – Exxen
  • 20.00 Norveç – Kazakistan – Exxen
  • 20.00 Finlandiya – Yunanistan – Exxen
  • 22.45 İsrail – Belçika – Exxen
  • 22.45 İtalya – Fransa – Exxen

Sıkça Sorulan Sorular
19 Kasım Salı günü oynanacak

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Kaynak: TGRT Haber
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