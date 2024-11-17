17 Kasım bugün maç var mı? Uluslar Ligi karşılaşmalar başlıyor

17 Kasım 2024 19:02 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 19:03

Futbolseverler bu akşam oynanacak karşılaşmaları araştırmaya başladı. Uluslar Ligi maç programı ve yayınlanacağı kanallar açıklandı.

Türkiye milli takım maçı öncesi muhtemel 11’ler de belli oldu

Türkiye milli takım maçı öncesi muhtemel 11’ler de belli oldu

Futbolseverlerin merakla beklediği maçlar oynanmaya devam ediyor.

Uluslar Ligi​’ni takip eden vatandaşları ekranlara kilitleyecek karşılaşmalar bu akşam da devam ediyor.

17 KASIM BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün oynanan maçlar şöyle sıralanıyor:

17.00 Kuzey Makedonya​ – Faroe Adaları​ – Exxen

17.00 Letonya – Ermenistan – Exxen

20.00 Avusturya – Slovenya – Exxen, S Sport Plus

20.00 İngiltere – İrlanda – Exxen

20.00 Norveç – Kazakistan – Exxen

20.00 Finlandiya – Yunanistan – Exxen

22.45 İsrail – Belçika – Exxen

22.45 İtalya – Fransa – Exxen