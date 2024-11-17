17 Kasım bugün maç var mı? Uluslar Ligi karşılaşmalar başlıyor
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
17 Kasım 2024 19:02 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 19:03
Futbolseverler bu akşam oynanacak karşılaşmaları araştırmaya başladı. Uluslar Ligi maç programı ve yayınlanacağı kanallar açıklandı.
Futbolseverlerin merakla beklediği maçlar oynanmaya devam ediyor.
Uluslar Ligi’ni takip eden vatandaşları ekranlara kilitleyecek karşılaşmalar bu akşam da devam ediyor.
17 KASIM BUGÜN MAÇ VAR MI?
Bugün oynanan maçlar şöyle sıralanıyor:
- 17.00 Kuzey Makedonya – Faroe Adaları – Exxen
- 17.00 Letonya – Ermenistan – Exxen
- 20.00 Avusturya – Slovenya – Exxen, S Sport Plus
- 20.00 İngiltere – İrlanda – Exxen
- 20.00 Norveç – Kazakistan – Exxen
- 20.00 Finlandiya – Yunanistan – Exxen
- 22.45 İsrail – Belçika – Exxen
- 22.45 İtalya – Fransa – Exxen
Sıkça Sorulan Sorular
19 Kasım Salı günü oynanacak
Kaynak: TGRT Haber