17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı FIBA U17 çeyrek finalde İspanya’yla karşı karşıya

04 Temmuz 2024 08:55 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 09:03

İlk yarıda 39-21’lik skorla üstünlük elde eden 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı,

5 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek çeyrek finalde İspanya ile mücadeleye hazırlanıyor.

FIBA U17 ÇEYREK FİNALDE TÜRKİYE’NİN RAKİBİ KİM?

FIBA U17 Basketbol Kupası son 16 turu karşılaşmasında Ay-yıldızlı milli takım müsabakaya Mete Paçacı, Kaan Onat, Mert Kocagözoğlu, Yavuz Selim Kara ve Rezon Elezay ile başlayarak ilk karşılaşmada 39-21’lik skorla üstünlük sağladı.

Maç sonunda Almanya’ya 81-54’lük skorla galip gelen 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, 5 Temmuz Cuma günü saat 20.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan çeyrek finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek.

FIBA U17 ÇEYREK FİNAL NE ZAMAN?

Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı FIBA U17 Basketbol Kupası çeyrek final maçı, 5 Temmuz Cuma günü saat 20.00’de yapılacak.

FIBA U17 TÜRKİYE-ALMANYA KARŞILAŞMASINDA EN SKORER İSMİ KİM?

Almanya-Türkiye karşılaşmasının en skorer ismi 18 sayının sahibi olan Derin Can Üstün oldu.

FIBA U17 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

12:30 Litvanya-Yeni Zelanda

15:00 ABD-Kanada

17:30 Porto Riko-İtalya

20:00 İspanya-Türkiye

FIBA U17 ÇEYREK FİNAL KLASMANLAR

12:00 Çin-Mısır

14:30 Filipinler-Arjantin

17:00 Gine-Almanya

19:30 Fransa-Avustralya

U17 HANGİ YAŞ GRUBU?

Basketbol U17 kategorisinde 17 yaş altı gruplar/2007-2008 doğumlular oynamakta.

FIBA U17 ÇEYREK FİNAL NEREDEN İZLENİR?

FIBA U17 çeyrek final müsabakaları FIBA YouTube kanalından yayınlanacak.