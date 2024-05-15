1700 TL değerindeki Diablo IV oyunu, kısa süreliğine ücretsiz oldu
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
15 May 2024 16:27 - Güncelleme : 15 May 2024 16:32
Efsanevi oyun serisi Diablo'nun son oyunu Diablo IV, Battle.net üzerinde kısa süreliğine ücretsiz oldu. Peki, Diablo 4 ücretsiz nasıl indirilir, nasıl oynanır? Detaylar haberimizde...
Blizzard Entertainment'ın efsanevi oyun serisi Diablo'nun son oyunu Diablo IV, büyük bir sürprizle oyunseverlerin karşısına çıktı.
Normalde 1700 TL değerindeki bu popüler oyun, Battle.net platformunda kısa bir süre için ücretsiz olarak sunuluyor.
Aksiyon RPG türünün en sevilen oyunlarından biri olan Diablo IV, piyasaya çıktığı günden beri büyük ilgi görüyor.
Battle.net üzerinde başlatılan kampanya, oyunculara Diablo IV'ü ücretsiz olarak indirip oynama imkanı tanıyor.
Kampanya süresince oyunun tam sürümüne erişebilecek olan oyuncular, Sanctuary'nin karanlık ve tehlikelerle dolu dünyasında destansı bir maceraya atılabilecekler.
Ayrıca, bu süre zarfında kaydettikleri ilerlemeler, oyunun tam sürümünü satın aldıklarında da korunacak.
Kaynak: TGRT Haber