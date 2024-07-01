18 - 30 Temmuz tarihleri arasında başvuruları açılacak 2024 KPSS Ortaöğretim'in ücreti 150 TL olacak

01 Temmuz 2024 23:11 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 22:55

KPSS tarihleri, başvuru yöntemleri ve ücretleri merak ediliyor.

ÖSYM, 2024 yılı için yapılacak tüm KPSS takvimini adaylar için açıkladı.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN? NE KADAR?

KPSS Ortaöğretim sınavına hazırlanan adaylar için başvuru süreci, 18 Temmuz'da başlayacak.

30 Temmuz'da ise sona erecek.

Sınav ücreti 150 TL olarak açıklandı.

2024 KPSS TAKVİMİ VE SINAV ÜCRETLERİ

KPSS Lisans: 3 Mayıs 2024 - 15 Mayıs 2024 (300 TL)

KPSS Ön Lisans: 13 Haziran 2024 - 2 Temmuz 2024 (225 TL)

KPSS Ortaöğretim: 18 Temmuz 2024 - 30 Temmuz 2024 (150 TL)

DHBT: 9 Ağustos 2024 - 15 Ağustos 2024 (100 TL)