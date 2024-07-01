18-30 yaş arası gençler GSB yurtlarında 8 Temmuz 25 Ağustos tarihleri arasında 5 gün ücretsiz kalabilecek

01 Temmuz 2024 09:35 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 09:48

Ücretsiz olarak gençlere sunulan Müzekart Genç Ne Sever (GNS) uygulaması ve Seyahatsever projesinin başlayacağı tarihler Gençlik ve spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bak konu ile ilgili, "İnanılmaz bir ilgi ve memnuniyet var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bu yıl da heyecanla bu haberi beklediklerini biliyoruz. Onları daha fazla bekletmeden müjdeyi veriyoruz. 19-25 yaş arası gençlerimize Türkiye’de bulunan müze ve ören yerlerini ücretsiz gezip görme ve keşfetme olanağı sağlayan Müzekart GNS 1 Temmuz’da, GSB yurtlarında yaz döneminde 18-30 yaş arası gençler için ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projemiz ise 8 Temmuz itibarıyla başlıyor" dedi.

SEYAHATSEVER UYGULAMASI HANGİ TARİHLER ARASINDA GEÇERLİ OLACAK?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre deprem bölgesi hariç bütün illerde 1 kız ve 1 erkek yurdu yaz döneminde gençlere tahsis edildi.

5'er gün ücretsiz süreyle gençler GSB yurtlarında konaklayabilecekler.

Proje 8 Temmuz - 25 Ağustos 2024 tarihleri arasını kapsayacak.

Projeden faydalanmak isteyen gençlerin ALO GSB çağrı merkezinden en az bir gün önce rezervasyon yaptırmaları gerekiyor.

SEYAHATSEVER UYGULAMASI KAÇ YAŞ ARASINI KAPSIYOR?

Bakanlığın açıkladığı bilgilere göre uygulamadan 18-30 yaş arası gençler ücretsiz olarak faydalanabilecek.