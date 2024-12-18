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18 Aralık bu akşam hangi maçlar var? Program belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
18 Aralık 2024 09:23 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 09:24
18 Aralık bu akşam hangi maçlar var? Program belli oldu

Trendyol Süper Lig, La Liga, Premier Lig gibi organizasyonlarda şampiyonluk yarışı devam ediyor. Bu akşamın maç programına göre ise ZTK'de birçok karşılaşma oynanacak.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig​ ve ZTK'da yarış sürüyor. Türkiye Kupası'nda 5. tur karşılaşmaları dün başladı. Yarın sona ermesinin ardından yeni kura çekilecek.

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR?

18 Aralık Çarşamba günü programı şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası

13:00 | Keçiörengücü - Sivasspor​ | A Spor
13:00 | Muşspor - Antalyaspor​ | Yayın Yok
13:00 | Kastamonuspor - Bodrumspor | Yayın Yok
13:00 | Boluspor - 1461 Trabzon | Yayın Yok
13:00 | Esenler Erokspor - İstanbulspor | Yayın Yok
13:00 | Çorluspor 1947 - Kocaelispor | Yayın Yok
15:30 | Ümraniyespor - Fatih Karagümrük | Yayın Yok
15:30 | Erzurumspor - Sakaryaspor | A Spor
18:00 | Menemenspor - Ankaragücü | A Spor
20:30 | Gaziantep FK - 52 Orduspor | A Spor

18 Aralık bu akşam hangi maçlar var? Program bell oldu - 1. Resim

FIFA Kıtalararası Kupa Final

20:00 | Real Madrid - Pachuca | S Sport Plus

İtalya Kupası

20:30 | Atalanta - Cesena | Yayın Yok
23:00 | Roma - Sampdoria | TRT Spor

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

20:45 | Barcelona - Manchester City 
20:45 | St. Polten - Hammarby 
23:00 | Arsenal - Bayern Münih 

Fransa Ligue 1

23:00 | Monaco - PSG | beIN Sports Tod TVBein Sports beIN Connect

İspanya La Liga

23:30 | Espanyol - Valencia | S Sport Plus
23:30 | Villarreal - Rayo Vallecano | S Sport

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Kaynak: TGRT Haber
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