18 Aralık bu akşam hangi maçlar var? Program belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

18 Aralık 2024 09:23 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 09:24

Trendyol Süper Lig, La Liga, Premier Lig gibi organizasyonlarda şampiyonluk yarışı devam ediyor. Bu akşamın maç programına göre ise ZTK'de birçok karşılaşma oynanacak.