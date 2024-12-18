18 Aralık bu akşam hangi maçlar var? Program belli oldu
Trendyol Süper Lig, La Liga, Premier Lig gibi organizasyonlarda şampiyonluk yarışı devam ediyor. Bu akşamın maç programına göre ise ZTK'de birçok karşılaşma oynanacak.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig ve ZTK'da yarış sürüyor. Türkiye Kupası'nda 5. tur karşılaşmaları dün başladı. Yarın sona ermesinin ardından yeni kura çekilecek.
BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR?
18 Aralık Çarşamba günü programı şöyle:
13:00 | Keçiörengücü - Sivasspor | A Spor
13:00 | Muşspor - Antalyaspor | Yayın Yok
13:00 | Kastamonuspor - Bodrumspor | Yayın Yok
13:00 | Boluspor - 1461 Trabzon | Yayın Yok
13:00 | Esenler Erokspor - İstanbulspor | Yayın Yok
13:00 | Çorluspor 1947 - Kocaelispor | Yayın Yok
15:30 | Ümraniyespor - Fatih Karagümrük | Yayın Yok
15:30 | Erzurumspor - Sakaryaspor | A Spor
18:00 | Menemenspor - Ankaragücü | A Spor
20:30 | Gaziantep FK - 52 Orduspor | A Spor
FIFA Kıtalararası Kupa Final
20:00 | Real Madrid - Pachuca | S Sport Plus
İtalya Kupası
20:30 | Atalanta - Cesena | Yayın Yok
23:00 | Roma - Sampdoria | TRT Spor
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
20:45 | Barcelona - Manchester City
20:45 | St. Polten - Hammarby
23:00 | Arsenal - Bayern Münih
Fransa Ligue 1
23:00 | Monaco - PSG | beIN Sports Tod TVBein Sports beIN Connect
İspanya La Liga
23:30 | Espanyol - Valencia | S Sport Plus
23:30 | Villarreal - Rayo Vallecano | S Sport