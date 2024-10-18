18 Ekim Gelin Evi programının kimin kazandığı açıklandı

18 Ekim 2024 15:59 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 16:14

Ezgi Sertel tarafından sunulan Gelin Evi programının bu haftaki son bölümü yayınlandı. Programın yayınlanmasının ardından Gelin evi son bölüm kim kazandı sorusu gündeme geldi. Ayrıca birinci olan gelinin puanı da izleyiciler tarafından merak edildi.

Show TV ekranlarında yayınlanan ünlü sunucu Ezgi Sertel'in sunduğu Gelin Evi programında haftanın final bölümü yayınlandı.

Final bölümünün yayınlanmasıyla birlikte 100 bin TL büyük ödülü alan gelin de belli oldu.

İzleyiciler tarafından Gelin Evi bugün kim kazandı, birinci gelin kaç puan aldı sorularının cevapları araştırılıyor.

GELİN EVİ KİM KAZANDI BUGÜN 18 EKİM?

Gelin Evi programında bu hafta Rümeysa, Sedanur, Şeyma, Eda ve Özen yarıştı.

Yarışmacıların ev dekorasyonundan, misafirlerin karşılanmasına ve yemeğe kadar birçok alanda değerlendirildiği programda Rümeysa ve Sedanur 14 puan aldı. Eda ise 16 puan ile yarışmanın üçüncüsü oldu.

Final puanlaması ise Şeyma ve Özen arasında gerçekleştirildi.

Şeyma, gelinlerden 9 ve Ezgi Sertel'den ise 8 puan alarak 17 puan ile yarışmanın ikincisi oldu.

Birinci sırada ise gelinlerden 10, Ezgi Sertel'den ise 9 puan alan Özen, haftanın galibi ve 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.