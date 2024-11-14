18 Kasım okullar tatil mi? MEB ara tatil takvimi

14 Kasım 2024 11:21 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 11:30

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre kasım ara tatil tarihleri belli oldu. Milyonlarca öğrenci 11 Kasım'da ara tatile başladı. Cuma günü son ders zili ile ara tatile giren öğrenciler 18 Kasım günü okulların tatil durumunu araştırıyordu.

MEB, bu yıl eğitim ve öğretim yılında okulların ne zaman tatil olacağını duyurdu.

Öğrenciler cuma günü son ders zili ile ara tatil dönemine başladı. 15 Kasım'da sona erecek olan tatille beraber eğitim ve öğretim yılı başlayacak.

18 KASIM OKULLAR TATİL Mİ 2024?

11 Kasım günü başlayan ara tatil 15 Kasım'da sona eriyor. Hafta sonu ile birleşmesinden dolayı öğrenciler toplamda 9 günlük tatil yapmış olacak.

18 Kasım Pazartesi günü ise okullarda eğitim devam edecek. Öğrencilerin merakla beklediği yarıyıl tatili 20 Ocak - 31 Ocak aralığında gerçekleşecek.

2025 yılında ikinci dönem ara tatil dönemi 31 Mart - 4 Nisan aralığı olurken ikinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak.

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

11 Kasım tarihinde başlayan tatil, 15 Kasım günü sona eriyor. Araya hafta sonunun girmesi sebebiyle öğrenciler 18 Kasım günü derslere başlayacak.

ÜNİVERSİTELERDE ARA TATİL VAR MI?

Üniversitelerde daha öncesinden belirlenen tatil takvimi olmazken okulların kendi takvimine göre tatil uygulanıyor. Genel olarak ilk sınavlar sonrasında birkaç günler tatil oluyor.