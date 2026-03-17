SON DAKİKA!
18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? 2026 resmi tatil ve günler takvimi

18 Mart resmi tatil mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ülkemizde 18 Mart tarihi her yıl Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü olarak kutlanıyor ve anılıyor. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen törenler ile 18 Mart 1915'te Çanakkale Deniz Savaşları'nda elde edilen zafer kutlanıyor. Vatandaşlar tarafından ise 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Ramazan Bayramı tatilinin 1 gün öncesine denk gelmesinden dolayı 18 Mart'ta bankalar, kamu kurumları, noterler, kargo firmalarının açık olup olmadığı da gündeme geldi. İşte 2026 resmi tatil ve günler takvimi...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 10:15

ve Şehirleri Anma Günü'nün 111. yıl dönümü yaklaşırken vatandaşlar 18 Mart mi sorusunun cevabını araştırmaya başladı. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, ve okullar başta olmak üzere yurdun dört bir tarafında gerçekleştirilecek olan etkinlikler ile anılacak. Vatandaşlar tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi sorusunun cevabı ise araştırılmaya başlandı.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ RESMİ TATİL Mİ 2026?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgilere göre 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenden dolayı 18 Mart 2026 Çarşamba günü kamu ve özel sektörde yer alan işyerlerinde normal mesai saatlerinde çalışılmaya devam edilecek.

18 MART ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ 2026?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatiller arasında yer almadığı için üniversitelerde eğitim-öğretim devam edecek. Ancak 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anma ve kutlama etkinlikleri nedeniyle bazı üniversitelerde ders saatlerinde değişiklik yapılma ihtimali bulunuyor. Öğrencilerin üniversitelerin resmi internet sitesinde yer alan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

KARGO, BANKA, NOTER, KAMU KURUMLARI 18 MART'TA HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

18 Mart 2026 Çarşamba günü resmi tatiller arasında yer almadığı için kargo şirketleri, banka, noterler ve kamu kurumları vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Kamu ve özel sektörde yer alan bütün firmalar normal mesai saatlerinde çalışacaklar.

