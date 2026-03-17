18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? 2026 resmi tatil ve günler takvimi

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehirleri Anma Günü'nün 111. yıl dönümü yaklaşırken vatandaşlar 18 Mart resmi tatil mi sorusunun cevabını araştırmaya başladı. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, kamu kurumları ve okullar başta olmak üzere yurdun dört bir tarafında gerçekleştirilecek olan etkinlikler ile anılacak. Vatandaşlar tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi sorusunun cevabı ise araştırılmaya başlandı.
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgilere göre 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenden dolayı 18 Mart 2026 Çarşamba günü kamu ve özel sektörde yer alan işyerlerinde normal mesai saatlerinde çalışılmaya devam edilecek.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatiller arasında yer almadığı için üniversitelerde eğitim-öğretim devam edecek. Ancak 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anma ve kutlama etkinlikleri nedeniyle bazı üniversitelerde ders saatlerinde değişiklik yapılma ihtimali bulunuyor. Öğrencilerin üniversitelerin resmi internet sitesinde yer alan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.
18 Mart 2026 Çarşamba günü resmi tatiller arasında yer almadığı için kargo şirketleri, banka, noterler ve kamu kurumları vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Kamu ve özel sektörde yer alan bütün firmalar normal mesai saatlerinde çalışacaklar.