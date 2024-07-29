18 Temmuz'da biten KPSS tercih sonuçları erişime açıldı

29 Temmuz 2024 15:19 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 15:25

ÖSYM bugün yaptığı açıklama ile KPSS sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyururken adaylar sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır araştırmaya başladı.

KPSS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Merakla beklenen KPSS sınav sonuçları 29 Temmuz 15.00 itibarıyla erişime açıldı.

ÖSYM, "11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 29 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." duyurusunu yaptı.

Toplamda 98 bin 526 kişi tercih yaparken bin 816 kişi yerleşti. 5 bin 589 kişi ortaöğretim mezunu, 40 bin 568'i ön lisans mezunu ve 52 bin 369'u lisans mezunu olurken yerleştirmelerin ardından boş kontenjan olmadı.

2024 KPSS SINAV TARİHLERİ

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta gerçekleşirken KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül ve KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül tarihinde uygulanacak.