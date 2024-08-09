18 ülkeden gelen balonların olduğu Nevşehir Kültür Yolu Balon Festivali, 11 Ağustos'a kadar devam sürecek

09 Ağustos 2024 09:42 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 09:43

Nevşehir ilinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde heyecan devam ederken yerli ve turist akımı da sürüyor. Rengarenk ve çeşit çeşit balonların uçtuğu etkinlik sosyal medyada çok konuşulurken ne zaman bitecek araştırılıyorken balon fiyatları da gündeme geldi.

NEVŞEHİR KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK 2024?

Göreme Festival Alanı'nda düzenlenen etkinlik 8 Ağustos günü 06.00'da başlarken 11 Ağustos gününe kadar sürecek. Görsel şöleni görmek isteyenler 11 Ağustos tarihine kadar Nevşehir'i ziyaret edebilir.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali 3 gün boyunca devam ederken 18 farklı ülkeden farklı figürlerde ve renklerle balonlar uçuş yaptı.

Gökyüzünde süzülen renkli sıcak hava balonları büyük ilgi çekerken Kapadokya manzarasına da çok yakıştı. Erken saatlerde başlayan balon uçuşlarında 18 ülkeden gelen balınlar yer alıyor.

Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Litvanya, Makedonya, Moldova, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre ve Türkiye'den farklı renkli 60 balon gökyüzünde uçtu.