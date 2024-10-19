19 Ekim Pendik’te elektrik kesintisinin ne zaman biteceği paylaşıldı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

19 Ekim 2024 12:37 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 12:43

AYEDAŞ internet sitesi aracılığıyla gün içerisinde elektrik kesintilerinin saat kaçta sona ereceğini öğrenebiliyoruz. İstanbul Pendik'te meydana gelen elektrik arızası sonrası ne zaman geleceği de belli oldu.