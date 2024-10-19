19 Ekim Pendik’te elektrik kesintisinin ne zaman biteceği paylaşıldı
AYEDAŞ internet sitesi aracılığıyla gün içerisinde elektrik kesintilerinin saat kaçta sona ereceğini öğrenebiliyoruz. İstanbul Pendik'te meydana gelen elektrik arızası sonrası ne zaman geleceği de belli oldu.
Bugün 09.00 civarında Pendik'te birkaç sokakta oluşan elektrik arızasında çalışmalar sürüyor. Ekipler arıza bakım çalışmalarını sürdürürken vatandaşlar da Pendik'te elektrikler ne zaman gelecek araştırmaya başladı.
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 19 EKİM?
19 Ekim günü 09.30'da KAYA, KARTOPU, DOLAYOBA, AKASYALI, BALCI, GÜMRAH, KAVŞAK, TRAKYA, BAĞDAT, GÜLAÇAR, ANKARA, YEMENİ, YILDIZ, ELMADAĞ, ACAR, NAZIR, TEVFİK İLERİ, SAİT HALİM PAŞA bölgelerinde başlayan arıza çalışması 17.00'de sona erecek.
09.00'da YENİ SAKARYA, BAHÇIVAN EVİ, HAVAR, ÇELİK, AYAZMA, BEYAZ EV, HUŞ, ALUCRA, YENİAY sokaklarında oluşan arıza ise 18.00'de bitecek.
Pendik YENİŞEHİR, AKKAYA, KAYNARCA, ADNAN KAHVECİ, ESENYALI, KAVAKPINAR, KUŞBURNU bölgelerinde plansız bakım çalışması olurken bitiş saati belirtilmedi.
19 Ekim ÇAMÇEŞME, MARMARA bölgesindeki arıza çalışmasının ise 20.17'de bitmesi planlanıyor.
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bugün ESKİ ÜSKÜDAR, ADALAR, MANOLYACI, MUTLU bölgesindeki arıza 13.00'te giderilecek.
KARAYEMİŞ, ADALILAR, MANOLYACI, KESKİN, ADALAR, AYDEMİR bölgesinde de 13.00'te sonlanırken EFENDİOĞLU, KAPTAN RIFAT, İSMET İNÖNÜ, GÖKÇE sokaklarında 18.00'e kadar sürecek.
ZÜMRÜTEVLER, EMEK sokaklarında ise saat belirtilmedi.
Sancaktepe EBUBEKİR sokakta arıza 14.00'e kadar devam ederken ATATÜRK, GÖKHAN, MERVE, BAHÇELİEVLER, OSMANGAZİ, SİNOP, EMEK, DÖNENCE sokaklarında ne zaman sonlanacağı bilinmiyor.
Bu kadar sıcak havada elektrik kesintili yaşamak hiç hoş değil ya