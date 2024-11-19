19 Kasım ne günü? Dünya Erkekler Günü’nün tarihi gündemde

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

19 Kasım 2024 10:04 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 10:05

19 Kasım’ın özel bir gün olup olmadığına dair araştırmalar hız kazandı. Dünya Erkekler Günü, 1999 yılında Trinidad ve Tobago’da başlatılmış ve Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlar tarafından desteklenmiştir.

Dünya Erkekler Günü, erkeklerin pozitif yönlerini ön plana çıkarmak, cinsiyet eşitliği konularında farkındalık oluşturmak ve erkeklerin toplum üzerindeki katkılarını takdir etmek amacıyla kutlanır. 19 KASIM NE GÜNÜ? DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ TARİHİ Her yıl 19 Kasım gününde Dünya Erkekler Günü Kutlanır. Bu özel gün, erkeklerin toplum ve aile üzerindeki katkılarını onurlandırmak, erkek sağlığı ve cinsiyet eşitliği konularında farkındalık oluşturmak amacıyla 1999 yılından itibaren çeşitli etkinliklerle kutlanır. DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NEDEN 19 KASIM? Dünya Erkekler Günü’nün 19 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni 1999 yılında Trinidad ve Tobago’da başlatılan bir girişime dayanır. Aynı zamanda bu tarih birliği, cinsiyet eşitliğini ve erkeklerin toplumdaki pozitif katkılarını temsil eder. İlgili Haberler Türk savunma sanayii, İDEAS 2024 Fuarı’nda yerini aldı! Elon Musk, Tesla için dünyanın her yerinden uzaktan çalışacak personel arıyor: Yıllık maaş 270 bin dolar! İşte başvuru şartları Donald Trump'sız 4 yıl için 'İleri Sar' turu! İktidarını görmek istemeyenler için ilginç seçenek