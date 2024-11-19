19 Kasım ne günü? Dünya Erkekler Günü’nün tarihi gündemde
19 Kasım’ın özel bir gün olup olmadığına dair araştırmalar hız kazandı. Dünya Erkekler Günü, 1999 yılında Trinidad ve Tobago’da başlatılmış ve Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlar tarafından desteklenmiştir.
Dünya Erkekler Günü, erkeklerin pozitif yönlerini ön plana çıkarmak, cinsiyet eşitliği konularında farkındalık oluşturmak ve erkeklerin toplum üzerindeki katkılarını takdir etmek amacıyla kutlanır.
19 KASIM NE GÜNÜ? DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ TARİHİ
Her yıl 19 Kasım gününde Dünya Erkekler Günü Kutlanır. Bu özel gün, erkeklerin toplum ve aile üzerindeki katkılarını onurlandırmak, erkek sağlığı ve cinsiyet eşitliği konularında farkındalık oluşturmak amacıyla 1999 yılından itibaren çeşitli etkinliklerle kutlanır.
DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NEDEN 19 KASIM?
Dünya Erkekler Günü’nün 19 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni 1999 yılında Trinidad ve Tobago’da başlatılan bir girişime dayanır. Aynı zamanda bu tarih birliği, cinsiyet eşitliğini ve erkeklerin toplumdaki pozitif katkılarını temsil eder.