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19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz olacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
18 May 2024 13:18 - Güncelleme : 18 May 2024 13:36
19 Mayıs&#039;ta Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz olacak

Vatandaşlar tarafından 19 Mayıs'ta Marmaray ücretsiz mi sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca Başkentray ve İZBAN'da da ulaşımın ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. 

19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz olacak - 1. Resim

19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 19 Mayıs 2024'te bazı toplu taşıma araçlarında ücretsiz hizmet sunulacak.

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nda Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinin ücretsiz yapılacağını açıkladı.

19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz olacak - 2. Resim

Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz olarak hizmet vereceği de belirtildi.

Toplu taşıma ücretsiz olacağı için vatandaşlar 19 Mayıs'ta planlamalarını buna göre yapabilirler.

Kaynak: TGRT Haber
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