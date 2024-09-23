1959'dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok gol kralı Galatasaray'dan çıktı

23 Eylül 2024 10:22 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 10:40

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programının 22 Eylül günü yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 1959'dan günümüze kadar en çok gol kralı çıkaran takım hangisidir sorusu gündem oldu.

Oktay Kaynarca tarafından sunulan Kim Milyoner Olmak İster programının 22 Eylül 2024 tarihinde yayınlanan bölümünde sorulan soru gündem oldu.

Yarışmada Süper Lig tarihinde 1959 yılından bu zamana kadar en çok gol kralı çıkaran takımın hangisi olduğu soruldu ve yarışmacı yanlış cevabı verdi.

Vatandaşlar tarafından sorunun doğru cevabının ne olduğu merak ediliyor.

1959'DAN GÜNÜMÜZE KADAR EN ÇOK GOL KRALI ÇIKAN TAKIM HANGİSİDİR?

Sorulan sorunun cevapları arasında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yer aldı.

Yarışmacı soruya Fenerbahçe seçerek yanlış cevabı verdi.

Süper Lig tarihinde en çok gol kralını 18 kez Galatasaray çıkardı.

FENERBAHÇE KAÇ GOL KRALI ÇIKARDI SÜPER LİG?

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde toplam 16 kez gol kralı çıkardı.

En çok gol kralı çıkartan takımların listesi ise şöyle: