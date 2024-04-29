1996 doğumlu milli güreşçi Ali Cengiz’in hayatı ve kariyeri

29 Nisan 2024 16:21 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 16:27

2023 yılında Sırbistan’ın ev sahipliği yaptığı Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya almaya hak kazanan Ali Cengiz, 2024 Paris Olimpiyatları’na kota aldı.

ALİ CENGİZ KİMDİR?

08.04.1996 yılında Manisa’nın Akhisar ilçesinde doğan Ali Cengiz, 29 yaşında, 87 kilo ve 1.87 boyunda. 87 kiloda grekoromen tarzda mücadele eden milli güreşçi Ankara ASKİ Spor Kulübü’nde kariyerini devam ettirmekte.

ALİ CENGİZ KARİYERİ

Ali Cengiz, 2015 yılında Brezilya’nın ev sahipliği yaptığı Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda altın madalya sahibi oldu.

2016 senesinde Fransa Macon’da gerçekleştirilen Dünya Gençler Şampiyonası’nda gümüş madalya almaya hak kazandı.

2019 U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Cengiz, aynı yıl Azerbaycan’da yapılan 4.İslam Dayanışma Oyunları’nda Azerbaycanlı rakibine yenilerek gümüş madalya sahibi oldu.

Cezayir’de düzenlenen 19.Akdeniz Oyunları’nda Fransız rakibine karşı galip gelerek bronz madalya kazandı.

2023 yılında Hırvatistan’da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Macar rakibine yenilerek gümüş madalya kazanan Cengiz, aynı yıl Sırbistan Belgrad’da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası’nda rakibini yenerek altın madalya ve 2024 Paris Olimpiyatları için kota kazandı.