1.Dönem 2.ortak sınavlar için geri sayım başladı

28 Kasım 2024 17:05 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 17:14

Ara tatilin sona ermesinin ardından milyonlarca öğrenci 1.dönem 2.ortak yazılı sınavının yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak sınavlar bu yıl 6 ve 9, 7. ve 10. sınıflarda uygulanacak.

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Geçen yıl Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında okul öncesinden 12. sınıfa kadar okullarda yapılan sınavlar için yeni esaslar getirilmesiyle ülke genelinde ortak yazılı sınavlar ilk defa 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulandı.

1.DÖNEM 2.ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

1.Dönem 2.ortak sınavlar 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.

MEB 2.DÖNEM ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2.dönem ortak sınav takvimi şu şekildedir;

2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025

2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025

MEB ORTAK SINAVLAR HANGİ SINIFLARDA UYGULANACAK?

Geçen yıl 6 ve 9. sınıflarda Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar, bu yıl 7. ve 10. sınıflarda da uygulanacak.