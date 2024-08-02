2 Ağustos Resmi Gazete kararlarına göre sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme kanunu yürürlüğe girdi
Bu gece yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili olan kanun yürürlüğe girerken Meclis'ten geçti mi, kabul edildi mi araştırılıyor. Sokak Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sahipsiz köpeklere yönelik kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Sokak hayvanları yasası maddeleri neler, kabul edilen maddeler gündeme geldi.
SOKAK HAYVANLARI YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ 2024?
30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulunda kabul edilen sahipsiz hayvanlar kanununa göre sahipsiz olan hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek ve rehabilite edilen köpekler sahiplendirilene kadar burada kalacak.
Yasa, Resmi Gazete kararı sonucu yürürlüğe girdi.
SOKAK HAYVANLARI YASASI MADDELERİ NELER?
Olumsuz davranışları kontrol edilmeden, bulaşıcı hastalığı olan ve sahiplendirilmesi yasak olan hayvanlara Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesindeki hükümler uygulanacak.
31 Aralık 2028'e tarihine kadar belediyeler bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini tamamlamak için en son bütçe gelirlerinin binde 5'ini; büyükşehir belediyeleri binde 3'ünü kaynak olarak aktaracak, belediyelerce bu oranların üzerinde yapılan harcamaların yüzde 40'ı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belediyeye aktarılacak.