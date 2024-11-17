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2. ara tatil ne zaman olacağını Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
17 Kasım 2024 18:00 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 18:23
2. ara tatil ne zaman olacağını Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı

2024-2025 eğitim yılının ilk ara tatilinin ardından 2. ara tatilin yapılacağı tarih merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı uygulanacak tatillerin tarihini açıkladı.

2024-2025​ eğitim yılının ilk ara tatili tamamlanmasının ardından öğrenciler ve aileleri diğer tatil günlerinin tarihini araştırma başladı.

2. ara tatil ne zaman olacağını Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı - 1. Resim

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı​ yıl boyu uygulanacak olan tatil tarihlerini duyurdu.

2024-2025 eğitim yılının ikinci ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak, 4 Nisan 2025 Cuma günü ise sona erecek.

2. ara tatil ne zaman olacağını Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı - 2. Resim

Yine hafta sonu tatilleriyle birlikte ikinci ara tatil toplamda 9 gün sürecek.

15 TATİL NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim yılı yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak, 31 Ocak 2025 Cuma günü ise sona erecek.

2. ara tatil ne zaman olacağını Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı - 3. Resim

2024-2025 Eğitim yılı ise 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

Sıkça Sorulan Sorular
2024 yılında başka ara tatil yok.

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Kaynak: TGRT Haber
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