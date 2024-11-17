2. ara tatil ne zaman olacağını Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı
2024-2025 eğitim yılının ilk ara tatilinin ardından 2. ara tatilin yapılacağı tarih merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı uygulanacak tatillerin tarihini açıkladı.
2024-2025 eğitim yılının ilk ara tatili tamamlanmasının ardından öğrenciler ve aileleri diğer tatil günlerinin tarihini araştırma başladı.
2. ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı yıl boyu uygulanacak olan tatil tarihlerini duyurdu.
2024-2025 eğitim yılının ikinci ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak, 4 Nisan 2025 Cuma günü ise sona erecek.
Yine hafta sonu tatilleriyle birlikte ikinci ara tatil toplamda 9 gün sürecek.
15 TATİL NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim yılı yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak, 31 Ocak 2025 Cuma günü ise sona erecek.
2024-2025 Eğitim yılı ise 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.