2 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Hava durumu araştırılıyor

01 Aralık 2024 16:25 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 16:28

Geçtiğimiz hafta peş peşe gelen kar tatillerinin ardından 2 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırılıyor. Meteoroloji’den yapılan açıklamada Türkiye genelinde bir alarm durumu yokken yağışlı bir hava bekleniyor.

Yarın yağmur var mı? 1 Aralık Pazar MGM hava durumu haritası paylaşıldı

Yarın yağmur var mı? 1 Aralık Pazar MGM hava durumu haritası paylaşıldı

Türkiye​ geçtiğimiz hafta ani bastıran kar yağışıyla karşı karşıya kaldı. Bazı illerde yoğun kar yağışıyla birlikte okullar​ 1 ile 3 gün arasında tatil​ edildi.

Okulların 2 Aralık Pazartesi günü tatil olup olmadığı da merak ediliyor.

2 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre yarın yurt genelinde kar yağışı​ beklenmiyor. Bazı bölgeler için ise sağanak yağış uyarıları yapıldı.

Ancak valiliklerden okulların tatil olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

Son dakika bir açıklama gelmezse yarın okullarda eğitimin devam etmesi bekleniyor.

YARIN HAVA NASIL OLACAK 2 ARALIK PAZARTESİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre:

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin olması tahmin ediliyor.

İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.