2 Ekim bugünün futbol maç takvimi ve karşılaşma saatleri belli oldu
Süper, Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Lig'inde mücadeleler devam ediyor. Bu akşam maç var mı, hangi maçlar var netleşti. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Konferans Ligi'nde Başakşehir'in müsabakası bulunuyor.
2 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan maçların hangi kanalda yayınlandığı ve saatleri netleşti. Türkiye'yi temsil eden Başakşehir, Rapid Wien ile karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde birkaç müsabaka oynanacak.
2 EKİM BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR?
Bugünün Avrupa'da oynanacak olan karşılaşmalarının takvimi belli oldu.
Başakşehir – Rapid Wien | 17.30 | TRT 1, CBC Sport
Guimaraes – NK Celje | 17.30 | tabii Spor
BU AKŞAM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi
Girona – Feyenoord | 19.45 | TRT Spor
Shakhtar Donetsk – Atalanta | 19.45 | CBC Sport, tabii Spor
Aston Villa – Bayern Münih | 22.00 | tabii Spor 2
Benfica – Atletico Madrid | 22.00 | tabii Spor
Dinamo Zagreb – Monaco | 22.00 | tabii Spor 4
Lille – Real Madrid | 22.00 | tabii Spor 1
Liverpool – Bologna | 22.00 | TRT 1
Leipzig – Juventus | 22.00 | CBC Sport, tabii Spor 3
Sturm Graz – Club Brugge | 22.00 | tabii Spor 5