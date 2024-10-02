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2 Ekim bugünün futbol maç takvimi ve karşılaşma saatleri belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
02 Ekim 2024 12:35 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 12:43
2 Ekim bugünün futbol maç takvimi ve karşılaşma saatleri belli oldu

Süper, Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Lig'inde mücadeleler devam ediyor. Bu akşam maç var mı, hangi maçlar var netleşti. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Konferans Ligi'nde Başakşehir'in müsabakası bulunuyor.

2 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan maçların hangi kanalda yayınlandığı ve saatleri netleşti. Türkiye'yi temsil eden Başakşehir​, Rapid Wien​ ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi​ ve Konferans Ligi'nde birkaç müsabaka oynanacak.

2 EKİM BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR?

Bugünün Avrupa'da oynanacak olan karşılaşmalarının takvimi belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Başakşehir – Rapid Wien | 17.30 | TRT 1, CBC Sport

Guimaraes – NK Celje | 17.30 | tabii Spor

2 Ekim bugünün futbol maç takvimi ve karşılaşma saatleri belli oldu - 1. Resim

BU AKŞAM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi

Girona​ – Feyenoord | 19.45 | TRT Spor

Shakhtar Donetsk – Atalanta | 19.45 | CBC Sport, tabii Spor

Aston Villa – Bayern Münih | 22.00 | tabii Spor 2

2 Ekim bugünün futbol maç takvimi ve karşılaşma saatleri belli oldu - 2. Resim

Benfica – Atletico Madrid | 22.00 | tabii Spor

Dinamo Zagreb – Monaco | 22.00 | tabii Spor 4

Lille – Real Madrid | 22.00 | tabii Spor 1

Liverpool – Bologna | 22.00 | TRT 1

Leipzig – Juventus | 22.00 | CBC Sport, tabii Spor 3

Sturm Graz – Club Brugge | 22.00 | tabii Spor 5

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Kaynak: TGRT Haber
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