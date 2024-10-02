2 Ekim bugünün futbol maç takvimi ve karşılaşma saatleri belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

02 Ekim 2024 12:35 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 12:43

Süper, Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Lig'inde mücadeleler devam ediyor. Bu akşam maç var mı, hangi maçlar var netleşti. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Konferans Ligi'nde Başakşehir'in müsabakası bulunuyor.