2 Ekim halkalı Güneş Tutulması Türkiye'den görülmeyecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

30 Eylül 2024 12:08 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 12:10

2024 yılında son kez gerçekleşecek olan Güneş Tutulmasına kısa süre kala vatandaşlar ne zaman olacağını ve Türkiye'den görülecek mi araştırmaya başladı. Toplamda 7 dakika 25 saniye sürecek olan tutulmanın saat kaçta olacağı da belli oldu.

2024 yılının ilk Güneş Tutulması​ 8 Nisan'da ABD'nin 13 kentinde görülmüştü. Bu yıl son kez gerçekleşecek olan tutulmaya az bir süre kaldı. Heyecanla beklenen tutulmanın nerelerden izlenebileceği de merak konusu oldu. GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, KAÇ DAKİKA SÜRECEK? 2 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşecek olan tutulma toplamda 7 dakika 25 saniye sürerken Güney Amerika'da görülecek. Türkiye​'den gözlemlemek isteyenler o anlara şahit olamayacak. Hawaii kısmi tutulmayı görebilecek ve 15.42 UTC’de başlamış olacak. Halkalı tutulmanın saati ise 16.50 UTC oldu. Tutulmanın yaklaşık olarak 21.47'de sona ermesi bekleniyor. NASA​'ya göre halkalı tutulma 1,5 senenin ardından tekrar aynı noktada yaşanacak. Tekrarının 6 Şubat 2027'de 7 dakika 51 saniye olarak olması bekleniyor. 2024 GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ? 2024 senesinde ikinci ve son kez meydana gelecek olan Güneş Tutulması Paskalya Adası ve Güney Amerika'da Şili ve Arjantin'in güneyinden görülürken Türkiye'den görülmeyecek. İlgili Haberler Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşti! Gözler Türkiye’de…