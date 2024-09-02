2 Eylül günün maç programında Süper Lig mücadelesi yer almadı
Heyecanla takip edilen Süper Lig'de heyecan sürerken bugün maç var mı, kimin araştırıldı. Paralimpik Oyunları'nda B1 futbol takımı karşılaşması yaşanacakken 2 Eylül günü futbol takvimi da gündeme geldi.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyon olduğu Süper Lig'de mücadeleler sürerken 2 Eylül günü maç var mı merak ediliyor.
Trendyol 1. Lig'de bu akşam karşılaşma oynanacak.
BUGÜN MAÇ VAR MI 2 EYLÜL 2024?
Günün takvimine göre Trendyol 1. Lig'de Amedspor ile Kocaelispor 21.00'de karşılaşacak.
Brezilya Serie A
Atletico PR – Palmeiras | 00.30
ABD USL Championship
FC Tulsa – Colorado Springs | 01.00
Arjantin Copa Liga Profesional
Atletico Tucuman – Racing Club | 01.00
Paris 2024 Paralimpik Olimpiyatları
Türkiye – Çin | 19.30
İspanya La Liga 2 Play-Off
Eibar – Levante | 20.00
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Dün akşam Süper Lig'de oynanan BJK - Sivasspor mücadelesi 2-0'lık skorla siyah beyazlı ekibin galibiyeti ile sonuçlandı. BJK'nin golünü 27. dakikada Immobile penaltıdan atarken 89. dakikada Fernandes attı.
Böylece siyah beyazlı takip 9 puana ulaştı.