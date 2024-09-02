2 Eylül günün maç programında Süper Lig mücadelesi yer almadı

02 Eylül 2024 12:25 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 12:27

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyon olduğu Süper Lig'de mücadeleler sürerken 2 Eylül günü maç var mı merak ediliyor.

Trendyol 1. Lig'de bu akşam karşılaşma oynanacak.

BUGÜN MAÇ VAR MI 2 EYLÜL 2024?

Günün takvimine göre Trendyol 1. Lig'de Amedspor ile Kocaelispor 21.00'de karşılaşacak.

Brezilya Serie A

Atletico PR – Palmeiras | 00.30

ABD USL Championship

FC Tulsa – Colorado Springs | 01.00

Arjantin Copa Liga Profesional

Atletico Tucuman – Racing Club | 01.00

Paris 2024 Paralimpik Olimpiyatları

Türkiye – Çin | 19.30

İspanya La Liga 2 Play-Off

Eibar – Levante | 20.00

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Dün akşam Süper Lig'de oynanan BJK - Sivasspor mücadelesi 2-0'lık skorla siyah beyazlı ekibin galibiyeti ile sonuçlandı. BJK'nin golünü 27. dakikada Immobile penaltıdan atarken 89. dakikada Fernandes attı.

Böylece siyah beyazlı takip 9 puana ulaştı.