02 Haziran 2024 06:00 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 20:18

MEB tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavına saatler kaldı.

2024 LGS sınavında 1 milyon 38 bin 192 öğrenci ter dökecek.

İyi bir lisede eğitim görmek isteyen milyonlarca öğrenci LGS sınavına girmek için yola çıkmaya başladı. Peki, LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi?

2 HAZİRAN LGS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA BEDAVA

Öğrenciler ve velileri geçen senelerde olduğu gibi bu sene de sınav günlerinde toplu taşımanın bedava olup olmadığını araştırıyor.

2 Haziran Pazar günü için toplu taşımanın akıbeti belli oldu.

LGS sınavı için Metro İstanbul toplu taşımaya yönelik açıklama yaptı.

2 Haziran 2024 Pazar günü (bugün) LGS sınavına girecek öğrencilere ve görevli öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz olacak.

Toplu taşımadan ücretsiz yararlanmak için yetkililere sınav giriş belgenizi veya görevli belgenizi göstermeniz gerekiyor.

SINAVDAN İKİ SAAT ÖNCE VE 2 SAAT SONRA ÜCRETSİZ OLACAK

Ücretsiz toplu taşımadan öğrenci ve görevliler, sınav başlangıcının 2 saat öncesinde ve sınav bitişinin 2 saat sonrasında yararlanacak.

Diğer saatler ücrete tabii olacak.