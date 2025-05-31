2 Haziran okullar tatil mi belli oldu! Öğrencilerin gözü tatil başlangıcında

2025 yılında Kurban Bayramı'na kısa süre kalırken 5 Haziran Perşembe günü arefe günü olmasından dolayı okullarda eğitim yarım gün olacak.

2 HAZİRAN OKULLAR TATİL Mİ?

Bu sene Kurban Bayramı bu hafta kutlanacak. Arefe günü 5 Haziran olurken 6 Haziran Cuma günü bayramın ilk günü olacak.

5 Haziran Perşembe günü okullarda yarım gün eğitim uygulanırken 2-3-4 Haziran tarihlerinde okullarda eğitime devam edilecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILACAK MI?

Bu yıl 6 Haziran'da bayramın ilk günü kutlanırken son günü 9 Haziran Pazartesi olacak. Binlerce vatandaşın ve öğrencinin gündeminde ise bayram tatilinin uzatılması yer almıştı.

Yapılan açıklamalara göre bayram tatili uzatılmayacak. Buna göre 10 Haziran'da normal mesai saatine dönülecek.

BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI 2025 SON DAKİKA?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konu ile ilişkin açıklamalarda bulunurken bayram tatilinin uzatılma durumu da belli oldu. Tekin, "Mevzuatımıza göre çocuklarımızın yılda 180 iş günü okula gelmesi gerekiyor. Eğer biz şimdi tatil yaparsak bu süreyi tamamlama imkanımız ortadan kalkıyor. Bu da öğrencilerin bazı dersleri telafi edememesi anlamına geliyor. O yüzden hem hukuki hem pedagojik olarak bu yıl tatil süresini uzatmamız mümkün değil" ifadelerini kullanırken bayram tatili normal süresi içerisinde gerçekleşecek.