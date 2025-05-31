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 | Sumru Tarhan

2 Haziran okullar tatil mi belli oldu! Öğrencilerin gözü tatil başlangıcında

2 Haziran Pazartesi gününe kısa süre kalırken öğrenciler okullarda tatil durumunu araştırmaya başladı. Kurban Bayramı bu sene 6 Haziran'da başlarken okulların erkenden tatile girme durumu öğrenciler tarafından araştırıldı.

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2 Haziran okullar tatil mi belli oldu! Öğrencilerin gözü tatil başlangıcında
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 13:10

2025 yılında Kurban Bayramı'na kısa süre kalırken 5 Haziran Perşembe günü arefe günü olmasından dolayı okullarda eğitim yarım gün olacak.

2 HAZİRAN OKULLAR TATİL Mİ?

Bu sene Kurban Bayramı bu hafta kutlanacak. Arefe günü 5 Haziran olurken 6 Haziran Cuma günü bayramın ilk günü olacak.

5 Haziran Perşembe günü okullarda yarım gün eğitim uygulanırken 2-3-4 Haziran tarihlerinde okullarda eğitime devam edilecek.

2 Haziran okullar tatil mi belli oldu! Öğrencilerin gözü tatil başlangıcında

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILACAK MI?

Bu yıl 6 Haziran'da bayramın ilk günü kutlanırken son günü 9 Haziran Pazartesi olacak. Binlerce vatandaşın ve öğrencinin gündeminde ise bayram tatilinin uzatılması yer almıştı.

Yapılan açıklamalara göre bayram tatili uzatılmayacak. Buna göre 10 Haziran'da normal mesai saatine dönülecek.

2 Haziran okullar tatil mi belli oldu! Öğrencilerin gözü tatil başlangıcında

BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI 2025 SON DAKİKA?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konu ile ilişkin açıklamalarda bulunurken bayram tatilinin uzatılma durumu da belli oldu. Tekin, "Mevzuatımıza göre çocuklarımızın yılda 180 iş günü okula gelmesi gerekiyor. Eğer biz şimdi tatil yaparsak bu süreyi tamamlama imkanımız ortadan kalkıyor. Bu da öğrencilerin bazı dersleri telafi edememesi anlamına geliyor. O yüzden hem hukuki hem pedagojik olarak bu yıl tatil süresini uzatmamız mümkün değil" ifadelerini kullanırken bayram tatili normal süresi içerisinde gerçekleşecek.

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ETİKETLER
#milli eğitim bakanı
#eğitim
#kurban bayramı
#arefe günü
#okul tatil
#Tatil Uzatma
#Aktüel
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