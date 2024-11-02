2 Kasım Süper Lig maç programına göre saatler belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

02 Kasım 2024 10:25 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 10:31

Süper Lig ve 1. Lig'de heyecan devam ederken futbolseverler bu akşamın maç programını araştırmaya başladı. Binlerce taraftar merakla bu akşam oynanacak olan maçların saatini bekliyor.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ediyor. Galatasaray bu hafta bay geçerken taraftarlar bu akşam maç var mı, kimin araştırmaya başladı. TFF, sezon başında fikstürü yayınlamıştı. BUGÜN MAÇ VAR MI 2 KASIM? 2 Kasım maç programı şöyle: Trendyol 1. Lig Keçiörengücü – Çorum FK | 13.30 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV Esenler Erokspor – Şanlıurfaspor | 16.00 | Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6 Adanaspor – Bandırmaspor | 16.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV Kocaelispor – Fatih Karagümrük | 19.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV, Trendyol Süper Lig Sivasspor – Ç.Rizespor | 13.30 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV Almanya Bundesliga 2 Greuther Fürth – Darmstadt 98 Hannover 96 – Karlsruhe Jahn Regensburg – Elversberg Trendyol Süper Lig Kayserispor – Adana Demirspor | 16.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV İlgili Haberler Süper Lig'de bu haftanın bay geçen takımı belli oldu, 11. hafta başlıyor Beşiktaş kulübü taraftarına çağrıda bulundu! Jose Mourinho Trabzonspor maçı 11'ini belirledi! 3 futbolcu kulübeye çekildi