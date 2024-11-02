2 Kasım Süper Lig maç programına göre saatler belli oldu
Süper Lig ve 1. Lig'de heyecan devam ederken futbolseverler bu akşamın maç programını araştırmaya başladı. Binlerce taraftar merakla bu akşam oynanacak olan maçların saatini bekliyor.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ediyor.
Galatasaray bu hafta bay geçerken taraftarlar bu akşam maç var mı, kimin araştırmaya başladı. TFF, sezon başında fikstürü yayınlamıştı.
BUGÜN MAÇ VAR MI 2 KASIM?
2 Kasım maç programı şöyle:
Trendyol 1. Lig
Keçiörengücü – Çorum FK | 13.30 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Esenler Erokspor – Şanlıurfaspor | 16.00 | Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6
Adanaspor – Bandırmaspor | 16.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Kocaelispor – Fatih Karagümrük | 19.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV,
Trendyol Süper Lig
Sivasspor – Ç.Rizespor | 13.30 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
Almanya Bundesliga 2
Greuther Fürth – Darmstadt 98
Hannover 96 – Karlsruhe
Jahn Regensburg – Elversberg
Trendyol Süper Lig
Kayserispor – Adana Demirspor | 16.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV