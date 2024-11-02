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2 Kasım Süper Lig maç programına göre saatler belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
02 Kasım 2024 10:25 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 10:31
2 Kasım Süper Lig maç programına göre saatler belli oldu

Süper Lig ve 1. Lig'de heyecan devam ederken futbolseverler bu akşamın maç programını araştırmaya başladı. Binlerce taraftar merakla bu akşam oynanacak olan maçların saatini bekliyor.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ediyor. 

Galatasaray bu hafta bay geçerken taraftarlar bu akşam maç var mı, kimin araştırmaya başladı. TFF, sezon başında fikstürü yayınlamıştı.

BUGÜN MAÇ VAR MI 2 KASIM?

2 Kasım maç programı şöyle:

Trendyol 1. Lig

Keçiörengücü – Çorum FK | 13.30 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

2 Kasım Süper Lig maç programına göre saatler belli oldu - 1. Resim

Esenler Erokspor – Şanlıurfaspor | 16.00 | Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6

Adanaspor – Bandırmaspor | 16.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Kocaelispor – Fatih Karagümrük | 19.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV,

Trendyol Süper Lig

Sivasspor – Ç.Rizespor | 13.30 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

2 Kasım Süper Lig maç programına göre saatler belli oldu - 2. Resim

Almanya Bundesliga 2

Greuther Fürth – Darmstadt 98

Hannover 96 – Karlsruhe

Jahn Regensburg – Elversberg

Trendyol Süper Lig

Kayserispor – Adana Demirspor | 16.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

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Kaynak: TGRT Haber

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