2. kez muayenesiz yakalanmanın cezası ağır oldu!

27 Kasım 2024 06:04 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 06:06

Aksaray’da gece yarısı gerçekleştirilen trafik denetiminde 2. kez muayenesiz araç kullanırken yakalanan sürücüye, 3 bin 135 lira ceza kesildi.

2. kez muayenesiz yakalanmanın cezası sürücünün cüzdanını yaktı! Aksaray​'ın Bahçesaray Mahallesi yurtlar bölgesinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 58 AAK 222 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet kontrolü yapılan sürücünün aracını sorgulayan polis ekipleri, aracın muayenesinin olmadığını tespit etti. Sistem üzerinde yapılan incelemede, sürücünün daha önce de muayenesiz araç kullanmaktan ceza​ aldığı belirlendi. Trafik ekipleri, 2. kez muayenesiz araç kullanırken yakalanma suçu işleyen F.S. isimli sürücüye 3 bin 135 lira para cezası kesti. Sürücü aracını en kısa sürede muayeneye götürmesi konusunda uyarılırken, işlemlerin ardından aracıyla gönderildi.

2024 MUAYENESİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI NE KADAR?

Trafik güvenliğini sağlamak ve araçların teknik olarak yeterli durumda olmasını temin etmek amacıyla araç muayeneleri büyük önem taşır. Ancak muayenesiz bir araçla trafiğe çıkılması durumunda, araç sahibine ciddi cezalar uygulanmaktadır. İşte 2024 yılı için geçerli olan muayenesiz araç kullanma cezası ve detayları:

ARAÇ MUAYENE SÜRELERİ

Sıfır araçlar: İlk 3 yıl muayeneden muaftır. Üçüncü yılını dolduran binek araçlar her iki yılda bir araç muayene işlemi yaptırmak zorundadır.

Motosikletler: İlk muayene 3 yıl sonra yapılır, daha sonraki muayeneler ise her 2 yılda bir gerçekleştirilir.

MUAYENESİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI 2024

Muayenesiz araç kullananlara 2024 yılı itibarıyla şu cezalar uygulanır:

İlk Yakalanma: Muayenesiz araçla ilk kez yakalananlara 1.506 TL ceza verilir. Ayrıca aracın muayenesinin yapılması için yedi iş günü süre tanınır.

Muayenesiz araçla ilk kez yakalananlara 1.506 TL ceza verilir. Ayrıca aracın muayenesinin yapılması için yedi iş günü süre tanınır. İkinci Yakalanma: Eğer araç sahibi bu süreyi aşar ve muayene yapılmadan tekrar trafiğe çıkarsa, 3.135 TL ceza uygulanır. Trafikten men edilen araç, çekiciyle götürülür ve yeniden muayene yapılması için tekrar süre tanınır.

Eğer araç sahibi bu süreyi aşar ve muayene yapılmadan tekrar trafiğe çıkarsa, 3.135 TL ceza uygulanır. Trafikten men edilen araç, çekiciyle götürülür ve yeniden muayene yapılması için tekrar süre tanınır. Üç ve Daha Fazla Yakalanma: Muayenesiz araç kullanma durumu her tespit edildiğinde aynı cezai işlem uygulanır. Araç trafikten men edilir ve çekiciyle otoparka götürülür.

MUAYENESİZ ARAÇ CEZASI KİME KESİLİR?

Araç muayene cezası, aracı kullanan sürücüye değil, araç sahibine yazılır. Bu nedenle, aracınızı bir başkası kullanıyorsa ve muayenesiz bir şekilde trafiğe çıkarsa, ceza yine size ait olacaktır.