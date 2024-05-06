2 kez YouTube kanalı çalınan Ruhi Çenet'in kanalı tekrar çalındı

06 May 2024 20:52 - Güncelleme : 06 May 2024 21:06

YouTube yeni "İleri Atla" özelliği ile videolarda herkesin atladığı kısımları otomatik gizleyecek

YouTube yeni "İleri Atla" özelliği ile videolarda herkesin atladığı kısımları otomatik gizleyecek

Türkiye'nin en popüler içerik üreticilerinden Ruhi Çenet'in YouTube macerası bir kez daha karmaşık bir hal aldı.

Ruhi Çenet'in kanalı, son birkaç hafta içinde üçüncü kez kripto para dolandırıcıları tarafından ele geçirildi.

Geçtiğimiz günlerde, kanalın sahibi olmayan içeriklerle doldurulduğu fark edildi.

Çenet'in hayranları endişe içindeydi, bir süre ardından Ruhi Çenet kanalını almıştı.

2. kez kanalının çalınması ile YouTube yetkilileri ile sorunun çözüldüğünü duyuran ünlü fenomen, bugün tekrar aynı sorunla karşılaştı.

Ruhi Çenet'in kanalını ziyaret eden izleyicileri, 3. kez kanalın çalındığını fark etti.

Bu olay, YouTube'un güvenlik zayıflıklarıyla mücadele ettiği gerçeğini bir kez daha ortaya koyuyor.