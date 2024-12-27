2 Ocak okullar tatil olup olmadığı öğrencilerin gündeminde

27 Aralık 2024 16:01 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 16:07

31 Aralık akşamı 2025 yılına girmiş olacağız. Salı günü okullarda eğitime devam edilirken yarım gün tatil uygulanmayacak. Binlerce öğrenci ve velinin dikkati ise 2 Ocak günü okulların tatil olup olmayacağına çevrildi.

31 Aralık-1 Ocak tarihlerinde borsanın açık olup olmayacağı gündem oldu

31 Aralık-1 Ocak tarihlerinde borsanın açık olup olmayacağı gündem oldu

Yeni yıla girmemize az bir süre kaldı. 31 Aralık​ günü okullarda eğitime devam edilirken 1 Ocak​ Çarşamba günü resmi tatil​ sayılacak. Resmi tatil olmasından dolayı okullarda ders işlenmeyecek. 2 Ocak günü okullarda ders olup olmadığı ise öğrencilerin gündeminde.

2 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

31 Aralık Pazartesi günü resmi tatil olmamasından dolayı okullarda eğitime devam edilecek. Yeni yılın ardından yaşanacak olan 1 Ocak günü ise resmi tatildir. Bu sebeple okullarda eğitime ara verilecek.

2 Ocak Perşembe günü derslere devam edilecek.

PERŞEMBE GÜNÜ OKUL​ VAR MI?

2 Ocak Perşembe günü okullarda eğitime devam edilecek. Yeni yıla girmemizin ardından gelen gün resmi tatil olmasından dolayı tatil olurken 2 Ocak, resmi tatil değildir.