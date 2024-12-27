Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>2 Ocak okullar tatil olup olmadığı öğrencilerin gündeminde

2 Ocak okullar tatil olup olmadığı öğrencilerin gündeminde

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
27 Aralık 2024 16:01 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 16:07
2 Ocak okullar tatil olup olmadığı öğrencilerin gündeminde

31 Aralık akşamı 2025 yılına girmiş olacağız. Salı günü okullarda eğitime devam edilirken yarım gün tatil uygulanmayacak. Binlerce öğrenci ve velinin dikkati ise 2 Ocak günü okulların tatil olup olmayacağına çevrildi.

Yeni yıla girmemize az bir süre kaldı. 31 Aralık​ günü okullarda eğitime devam edilirken 1 Ocak​ Çarşamba günü resmi tatil​ sayılacak. Resmi tatil olmasından dolayı okullarda ders işlenmeyecek. 2 Ocak günü okullarda ders olup olmadığı ise öğrencilerin gündeminde.

2 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

31 Aralık Pazartesi günü resmi tatil olmamasından dolayı okullarda eğitime devam edilecek. Yeni yılın ardından yaşanacak olan 1 Ocak günü ise resmi tatildir. Bu sebeple okullarda eğitime ara verilecek.

2 Ocak Perşembe günü derslere devam edilecek.

2 Ocak okullar tatil olup olmadığı öğrencilerin gündeminde - 1. Resim

PERŞEMBE GÜNÜ OKUL​ VAR MI?

2 Ocak Perşembe günü okullarda eğitime devam edilecek. Yeni yıla girmemizin ardından gelen gün resmi tatil olmasından dolayı tatil olurken 2 Ocak, resmi tatil değildir.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
Yılbaşı31 Aralık1 Ocakresmi tatilokul

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...