2 Ocak okullar tatil olup olmadığı öğrencilerin gündeminde
31 Aralık akşamı 2025 yılına girmiş olacağız. Salı günü okullarda eğitime devam edilirken yarım gün tatil uygulanmayacak. Binlerce öğrenci ve velinin dikkati ise 2 Ocak günü okulların tatil olup olmayacağına çevrildi.
Yeni yıla girmemize az bir süre kaldı. 31 Aralık günü okullarda eğitime devam edilirken 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil sayılacak. Resmi tatil olmasından dolayı okullarda ders işlenmeyecek. 2 Ocak günü okullarda ders olup olmadığı ise öğrencilerin gündeminde.
2 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?
31 Aralık Pazartesi günü resmi tatil olmamasından dolayı okullarda eğitime devam edilecek. Yeni yılın ardından yaşanacak olan 1 Ocak günü ise resmi tatildir. Bu sebeple okullarda eğitime ara verilecek.
2 Ocak Perşembe günü derslere devam edilecek.
PERŞEMBE GÜNÜ OKUL VAR MI?
2 Ocak Perşembe günü okullarda eğitime devam edilecek. Yeni yıla girmemizin ardından gelen gün resmi tatil olmasından dolayı tatil olurken 2 Ocak, resmi tatil değildir.