Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

2 Şubat Kabine Toplantısı bitti mi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kabine Toplantısı bugün Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Beştepe'de düzenlenecek olan Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar son dakika canlı yayın açıklaması merakla bekleniyor. 2 Şubat 2026 tarihli Kabine Toplantısı'nda iç ve dış politikaya ilişkin önemli gelişmeler, terörle mücadelede gelinen son nokta ile Suriye ve Gazze'de yaşanan son gelişmeler masaya yatırılıyor.

2 Şubat Kabine Toplantısı bitti mi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Son olarak 19 Ocak'ta toplanan Kabine'nin gündemindeki en sıcak başlıklar ise Türkiye’nin sınır komşuları İran ve Suriye’deki son durum ile ekonomideki son gelişmeler olacak.

2 Şubat Kabine Toplantısı bitti mi sonuçları ne zaman açıklanacak?

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kabine Toplantısı'nın akşam saat 19:00 civarında sona ermesi öngörülüyor.

Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında duyurulacak.

2 Şubat Kabine Toplantısı bitti mi sonuçları ne zaman açıklanacak?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Öncelikle ABD’nin İran’a müdahalesini önleme amacıyla yürütülen diplomatik temaslar ve olası bir müdahalenin Türkiye’ye yansımaları Kabine’de ele alınacak.

Askeri müdahaleyi önlemek için Ankara-Tahran-Washington hattında yoğun bir diplomasi trafiği yürütülürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirmiş; İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi geçtiğimiz cuma günü İstanbul’a gelerek temaslarda bulunmuştu.

