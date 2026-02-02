2 Şubat Kabine Toplantısı bitti mi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Son olarak 19 Ocak'ta toplanan Kabine'nin gündemindeki en sıcak başlıklar ise Türkiye’nin sınır komşuları İran ve Suriye’deki son durum ile ekonomideki son gelişmeler olacak.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kabine Toplantısı'nın akşam saat 19:00 civarında sona ermesi öngörülüyor.

Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında duyurulacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Öncelikle ABD’nin İran’a müdahalesini önleme amacıyla yürütülen diplomatik temaslar ve olası bir müdahalenin Türkiye’ye yansımaları Kabine’de ele alınacak.

Askeri müdahaleyi önlemek için Ankara-Tahran-Washington hattında yoğun bir diplomasi trafiği yürütülürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirmiş; İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi geçtiğimiz cuma günü İstanbul’a gelerek temaslarda bulunmuştu.