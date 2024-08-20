20 Ağustos halka arz takvimi belli oldu! Ahes hissesi talep toplayacak

20 Ağustos 2024 16:48 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 16:50

Ahes Gayrimenkul halka arzı 25,20 TL'den katılım endeksine uygun olarak işlem görecek

Ahes Gayrimenkul halka arzı 25,20 TL'den katılım endeksine uygun olarak işlem görecek

Halka arz ile yakından ilgilenenlerin gündeminde bu haftanın takvimi yer aldı. Gündoğdu Gıda 15 - 16 Ağustos'ta talep toplarken işlem görme tarihi henüz açıklanmadı.

AHES GAYRİMENKUL HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

21-22-23 Ağustos tarihlerinde talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar açıklanacak ve böylece işlem görme tarihi de netleşecek.

Hisse, 25,20 TL'den satışa çıkarken Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alınacak.

BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI 20 AĞUSTOS?

Bu haftanın hisseleri arasında Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yer alırken 21-22-23 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak.

AHES GAYRİMENKUL KAÇ LOT VERİR?

Hissenin sonuçlarının açıklanmasıyla beraber lot miktarı belli olurken tahmini miktarlar şöyle:

300 Bin katılım ~ 125 Lot (3150 TL)

700 Bin katılım ~ 54 Lot (1360 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 35 Lot (882 TL)

1.5 Milyon katılım ~ 25 Lot (630 TL)

1.9 Milyon katılım ~ 20 Lot (504 TL)

2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (428 TL)

2.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (352 TL)

3.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (327 TL)