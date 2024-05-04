20. Ankara Kitap Fuarı ATO Congresium'da 5 Mayıs'a kadar devam edecek

04 May 2024 13:16 - Güncelleme : 04 May 2024 13:30

Ankara'da bu yıl 20'incisi düzenlenen "Ankara Kitap Fuarı" 26 Nisan'da başlamıştı.

350 yazarın okurlarıyla buluştuğu fuarın nerede bitmesine sayılı günler kala vatandaşlar tarafından fuarın nerede olduğu merak ediliyor.

Uluslararası deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin de konuk olduğu Ankara Kitap Fuarı bu yıl ATO Congresium'da düzenleniyor.

5 Mayıs Pazar gününe kadar saat 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak olan fuarın girişi ise hafta içi öğrencilere ücretsiz.

Hafta sonu ve yetişkinler için ise fuara giriş ücreti 20 TL olarak belirlenmiş.