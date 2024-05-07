20 bin atamada okul öncesi öğretmenliğinde kontenjan sayısı 903, taban puanı 50 oldu

07 May 2024 11:27 - Güncelleme : 07 May 2024 11:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından atamalarla ilgili detayların Tekin tarafından açıklanacağını duyurmuştu. Bugün yapılan açıklamanın ardından başvuru takviminin 20 Mayıs'ta açıklanacağı öğrenildi. Okul öncesi öğretmenliği taban puanları 2024 araması da gündemde yer alıyor.

2024 yılında okul öncesi öğretmenliği alanında yapılacak atamada 903 kişinin alımı gerçekleşecek ve puan 50 olacak.

2023 senesinde ise sözlü sınav taban puanı 77, KPSS puanı 77,01386 olarak belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı ardından söyledikleri şöyle olmuştu:

"Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız, ekonomi kurmaylarımıza son bir kez daha görüşecek ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır"

2023 yılında branş dağılımı:

Sınıf öğretmenliği 3 bin 263

Özel eğitim öğretmenliği 2 bin 499

Rehberlik öğretmenliği bin 597,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bin 594,

İngilizce 968 şeklinde olacak.

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