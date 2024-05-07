20 bin öğretmen ataması branş dağılımına göre Din Kültürü Öğretmen alımı 1594 olarak açıklandı

07 May 2024 09:51 - Güncelleme : 07 May 2024 10:16

Toplam kontenjan sayısının 20 bin olmasının ardından 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı merak edildi.

Bakan Yusuf Tekin en çok alım yapılacak branşları açıkladı.

DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMEN ATAMASI KAÇ OLACAK?

Bakan Yusuf Tekin, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için 20 bin öğretmen ataması branş dağılımından 1594 kişinin atanacağını belirtti.

20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaşılmasının ardından mülakat konusunda da detaylara yer verildi.

Bakan Tekin atamalarda KPSS yüzde 50, mülakat yüzde 50 etkili olacak dedi.